포스코인터내셔널, 종이 선하증권 디지털 전환

AI 핵심 요약beta
- 포스코인터내셔널이 26일 e-B/L 컨소시엄을 출범했다.
- 종이 선하증권을 전자화해 유통을 수시간 이내로 줄이려 한다.
- 향후 무역금융까지 전자화하는 e-Nego도 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=포스코인터내셔널이 선사와 물류·금융·전자무역 기업들과 손잡고 종이 선하증권(B/L)의 디지털 전환에 나선다. 무역서류 유통 시간을 기존 5~10일에서 수 시간 이내로 단축하고 향후 무역금융까지 전자화한다는 구상이다.
포스코인터내셔널은 지난 25일 서울 포스코센터에서 포스코플로우, 글로벌 선사 ZIM Integrated Shipping Services Ltd.(ZIM), 하나은행, 한국무역정보통신(KTNET), 태웅로직스와 '전자선하증권(e-B/L) 활성화를 위한 업무협약(MOU)'을 체결하고 e-B/L 컨소시엄을 출범했다고 26일 밝혔다.
이번 컨소시엄에는 종합사업회사와 선사, 물류기업, 전자무역 플랫폼 운영기관, 금융기관 등 무역거래 주요 주체들이 참여한다. 참여사들은 e-B/L 발행·거래 인프라를 공동 구축하고 화주와 금융기관의 이용 확대, 관련 제도 개선과 법제화 등에 협력할 계획이다.
선하증권은 화물의 소유권과 대금 결제의 근거가 되는 무역 핵심 서류다. 현재 대부분 종이 원본으로 발행돼 수출자와 수입자, 선사, 은행을 거쳐 전달되는 데 통상 5~10일이 걸린다. 이 과정에서 국제 특송 비용이 발생하는 데다 배송 지연과 분실, 위·변조 위험도 있다는 게 회사 측 설명이다.
e-B/L은 종이 원본을 디지털 문서로 대체해 발행과 거래를 온라인으로 처리하는 방식이다. 포스코인터내셔널은 e-B/L이 확산되면 무역서류 유통 기간을 수 시간 이내로 줄이고 국제 특송 및 문서 처리 비용도 최대 80%까지 절감할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
앞서 포스코인터내셔널은 지난 7월 부산에서 미국 찰스턴으로 자동차부품을 수출하는 거래에 ZIM의 e-B/L 플랫폼 'WaveBL'을 적용하는 파일럿 테스트를 진행했다. 선하증권 발행부터 거래, 화물 인도까지 전 과정을 점검한 결과 서류 전달 기간과 비용을 줄이고 문서 분실 및 위·변조 위험을 낮출 수 있다는 점을 확인했다.
포스코인터내셔널은 향후 e-B/L을 회사 수출입 업무에 단계적으로 적용하고 수출환어음 매입 등 무역금융 절차를 전자화하는 '전자 네고(e-Nego)' 체계 구축도 추진할 방침이다. 서류 작성부터 물류, 금융, 대금 회수까지 무역 전 과정을 디지털로 연결해 데이터 활용도와 업무 효율성을 높인다는 계획이다.
정경진 포스코인터내셔널 경영기획본부장은 "단순한 서류 전자화를 넘어 무역 프로세스 전반의 디지털 전환을 가속화하고 국가 물류 경쟁력 제고에도 기여하겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com