소공인 "경기침체·원재료비 상승에 경영난"…정부, 국민통합 방안 확대

AI 핵심 요약beta
- 중기부가 21일 소공인 간담회를 열고 현장 애로를 들었다.
- 소공인들은 경기침체와 원재료비 상승으로 어려움을 호소했다.
- 정부는 금융·판로 지원을 확대해 성장 기반을 마련하기로 했다.
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공정경제·기술전수·지역공동체 논의
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 정부가 소공인 업계와 만나 경기침체와 원재료비 상승에 따른 현장 애로를 듣고 금융·판로 등 지원 방안을 논의했다.
중소벤처기업부는 21일 청와대 연풍문에서 청와대 국민통합비서관·중소벤처비서관실, 전국도시형소공인연합회 등 소공인 협·단체와 간담회를 개최했다고 밝혔다.
이번 간담회는 제조업과 지역경제의 기반인 소공인의 현장 목소리를 바탕으로 경제적 양극화 해소와 국민통합 방안을 모색하기 위해 마련됐다.
참석자들은 ▲공정경제 실현 ▲세대 간 기술 전수 ▲지역공동체 강화 등 경제·세대·지역 통합을 위한 3대 핵심 의제를 제안했다.
공정경제 분야에서는 대기업과 중소기업, 소공인 간 공정한 거래 질서를 확립해 상생하는 경제 생태계를 조성하는 방안을 논의했다.
세대 간 기술 전수를 위해서는 고령 숙련공의 기술력과 청년의 디지털 역량을 결합하고, 기술 단절과 세대 갈등을 완화할 필요가 있다는 데 의견을 모았다.
지역공동체 강화를 위해 소공인 사업장을 중심으로 지역 일자리를 창출하고, 경영 성과를 지역사회에 환원하는 선순환 구조를 구축하는 방안도 논의했다.
소공인 관계자들은 경기침체와 원재료비 상승에 따른 수익성 악화 등 경영상 어려움을 호소했다. 중기부는 소공인의 경영 안정과 위기 극복을 위한 금융·판로 지원 정책을 안내했다.
정부는 간담회에서 제기된 애로사항을 검토해 소공인의 지속 가능한 성장 기반을 마련하기 위한 정책 지원을 확대할 방침이다.
jongwon3454@newspim.com