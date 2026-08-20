BC카드, 신세계백화점 '5메이징 카드 페스타' 참여…최대 12개월 무이자할부

AI 핵심 요약beta
- BC카드는 20일 신세계백화점 카드 페스타 참여를 밝혔다.
- 30일까지 신백리워드·쿠폰·무이자할부 혜택을 제공했다.
- 50만원 이상 결제 고객에 푸빌라 자수 에코백을 증정했다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = BC카드는 신세계백화점 '5메이징 카드 페스타'에 참여해 신세계 제휴 BC카드 고객을 대상으로 쇼핑 혜택을 제공한다고 20일 밝혔다.
오는 30일까지 진행되는 이번 행사에서는 신백리워드 적립과 장르별 할인쿠폰, 무이자할부 등의 혜택을 제공한다. 행사 기간 신세계 제휴 BC카드로 당일 합산 50만원 이상 구매한 고객에게는 '푸빌라 자수 에코백'을 증정한다.
BC카드는 현재 '신세계 푸빌라 BC 바로카드' 등 신세계 제휴카드 5종을 운영하고 있다.
행사 기간 워치·주얼리 매장에서 제휴카드로 60만원부터 5000만원 이상 결제하면 이용 금액에 따라 최대 7%의 신백리워드를 적립받을 수 있다. 1000만원 이상 결제할 경우 70만원 상당의 신백리워드가 제공된다.
장르별 할인쿠폰 7종도 마련했다. 식음료(F&B), 워치·주얼리, 코스메틱, 푸드마켓, 스트리트·스포츠 패션, 남성·여성 패션, 아동 매장에서 결제 금액에 따라 최대 3만원을 할인받을 수 있다.
신세계백화점 프리미엄 여행 플랫폼 '비아신세계(VIA SHINSEGAE)' 출시 1주년을 기념해 온라인 쇼핑에 사용할 수 있는 최대 10% 할인 쿠폰팩도 제공한다.
무이자할부 혜택은 최대 12개월까지 제공한다. 제휴카드로 5만원 이상 결제하면 이용 금액에 따라 2~12개월 무이자할부를 이용할 수 있으며, 제휴카드가 아닌 BC바로카드 고객에게도 최대 5개월 무이자할부 혜택을 제공한다.
김민권 BC카드 상무는 "이번 행사는 고객의 생활밀착형 혜택을 강화하기 위한 이벤트"라며 "앞으로도 신세계와 함께 합리적인 쇼핑 경험을 제공할 수 있도록 다양한 혜택을 마련하겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com