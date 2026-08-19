현대카드, 올리브영 결제액 20% 적립 '올리브영 현대카드 Plus' 출시

AI 핵심 요약beta
- 현대카드가 19일 올리브영 포인트 적립 카드를 출시했다
- 올리브영 결제액 20%를 적립하고 연회비는 1만5000원이다
- 신규 회원에 7만원 쿠폰팩을 주고 프로모션도 진행한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 현대카드가 올리브영과 함께 결제 금액의 20%를 '올리브 포인트'로 적립해 주는 '올리브영 현대카드 Plus'를 선보인다고 19일 밝혔다.
'올리브영 현대카드 Plus'는 지난 5월 도입돼 올리브영 온·오프라인 매장에서 현금처럼 쓸 수 있는 '올리브 포인트' 적립 혜택을 반영한 첫 신용카드다. 기존 멤버십 등급에 따라 지급되던 CJ ONE 포인트는 동일하게 유지된다.
해당 카드는 연회비 부담을 낮추고 적립 혜택을 강화한 것이 특징이다.
우선 올리브영 이용 금액의 20%를 월 최대 1만 포인트까지 적립해 준다. 내년 7월까지 이어지는 프로모션 기간에는 적립 한도가 월 최대 2만 포인트로 확대된다.
또한 온라인 쇼핑, 커피전문점, 배달앱 등 3개 일상 영역 결제 시 금액의 5%를 적립해 준다. 영역별로 2000포인트씩 월 최대 6000포인트를 적립할 수 있어 프로모션 혜택을 합치면 월 최대 2만 6000포인트까지 적립 가능하다.
연회비는 1만 5000원이며 전월 이용 금액 30만원 이상을 충족하면 모든 혜택을 받을 수 있다. 아울러 현대카드와 올리브영은 카드 출시를 기념해 오는 9월 30일까지 신규 회원에게 7만원 할인 쿠폰팩을 제공하고, 올영세일 등 주요 행사와 연계한 프로모션도 진행할 예정이다.
현대카드 관계자는 "이번 상품은 올리브영의 신규 적립 체계를 적용한 카드"라며 "적립 혜택과 프로모션을 통해 회원 편익을 강화하겠다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com