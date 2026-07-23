현대카드, G마켓 전용 '지마켓 꼭 현대카드' 출시

AI 핵심 요약beta
- 현대카드가 23일 G마켓과 협력해 최대 12% 적립 지마켓 꼭 현대카드를 공개했다.
- G마켓 꼭 현대카드는 G마켓 결제 시 7%와 꼭 멤버십 5%를 합해 최대 12% 스마일캐시를 월 1만4000원까지 적립해준다.
- 현대카드는 8월 31일까지 멤버십 구독료 6개월 캐시백과 7월 31일까지 전 상품 20% 할인·메가커피 특가 이벤트를 진행한다.
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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 현대카드가 G마켓과 협력해 스마일캐시를 최대 12%까지 적립할 수 있는 '지마켓 꼭 현대카드'를 23일 공개했다.
이번 상품은 G마켓의 쇼핑 전용 구독 서비스인 '꼭 멤버십'과 연계해 혜택을 구성했다. 해당 멤버십은 월 2900원에 최대 5% 스마일캐시 적립을 제공하는 서비스다.
지마켓 꼭 현대카드는 G마켓 이용 시 7% 스마일캐시 적립 혜택을 제공하며 '꼭 멤버십' 혜택 5%를 더해 최대 12%를 적립해 준다. 전월 이용 금액 30만원 이상 달성 시 월 최대 1만4000원까지 적립 가능하다.
G마켓 외 국내외 모든 가맹점 이용 시에는 한도 없이 0.7%가 스마일캐시로 적립된다. 적립된 스마일캐시는 G마켓과 옥션에서 사용할 수 있다.
현대카드는 상품 출시를 맞아 프로모션을 진행한다. 오는 8월 31일까지 꼭 멤버십을 신규 구독하고 해당 카드로 자동 결제하면 6개월간 구독료를 캐시백한다. 또한 7월 31일까지 G마켓과 옥션에서 전 상품 20% 즉시 할인 혜택을 제공하며 메가커피 5000원 모바일 상품권을 100원에 판매하는 특가 이벤트도 연다.
현대카드 관계자는 "지마켓 꼭 현대카드는 '꼭 멤버십'과의 시너지를 극대화해 혜택을 대폭 강화한 상품"이라며 "G마켓 이용 회원에게 최적화된 혜택을 제공하는 대표 카드가 될 것으로 기대한다"고 말했다.
eoyn2@newspim.com