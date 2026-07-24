[MLB] 'WS 2연패' 다저스, 백악관 방문…트럼프 "오타니는 루스급 선수"

AI 핵심 요약beta
- LA 다저스가 24일 백악관을 방문해
- WS 2연패 기념 우승 행사에 참석했다.
- 트럼프는 오타니·야마모토를 극찬하며
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"팀이 요청하면 복귀할거냐" 묻자 커쇼 고개 저어
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 미국프로야구 메이저리그(MLB) 월드시리즈(WS) 2연패를 달성한 로스앤젤레스 다저스가 백악관을 방문했다.
다저스 선수단은 24일(한국시간) 미국 워싱턴DC 백악관 로즈가든에서 열린 우승 기념행사에 참석했다. 2024년에 이어 2025년 월드시리즈 정상까지 차지한 다저스의 2년 연속 백악관 초청이다.
도널드 트럼프 미국 대통령은 "다저스는 세계 최고 브랜드 중 하나다. 지난해에 이어 다시 만나 반갑다"며 "내년에도 이곳에서 다시 보길 바란다"고 선수단을 환영했다. 다저스는 트럼프 대통령에게 제47대 미국 대통령을 의미하는 등번호 '47'이 새겨진 유니폼과 특별 제작한 우승 반지를 선물했다. 트럼프 대통령은 기념주화로 화답했다.
트럼프 대통령은 일본인 스타들을 집중 조명했다. 투타 겸업의 오타니 쇼헤이를 향해 "베이브 루스의 영역에 가까워지고 있다"고 극찬했다. 월드시리즈에서 3승을 거둔 야마모토 요시노부의 활약도 짚었다. 트럼프 대통령이 오타니와 야마모토를 가리키며 "둘 중 누가 더 좋은 투수인가"라고 묻자 두 선수가 서로를 가리켜 좌중에 웃음이 터지기도 했다.
지휘봉을 내려놓은 '전설' 클레이턴 커쇼도 자리를 함께했다. 트럼프 대통령이 "팀이 요청하면 마운드에 다시 복귀할 수 있지 않나"라고 묻자 커쇼는 고개를 저었다. 트럼프 대통령은 "똑똑하고 현명한 선택"이라며 농담을 던졌다.
일부 선수는 불참했다. 외야수 무키 베츠는 가족과의 휴식을 위해 참석하지 않았다. 옆구리 부상으로 재활 중인 엔리케 에르난데스도 명단에서 제외됐다.
25년 만에 월드시리즈 2연패를 달성한 다저스는 이제 왕조 구축을 바라본다. 데이브 로버츠 다저스 감독은 "우리의 다음 목표는 월드시리즈 3연패(Three-peat)"라며 당찬 포부를 밝혔다.
psoq1337@newspim.com