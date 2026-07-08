[MLB] 슈퍼스타 오타니, MLB 통산 300홈런 달성...日 선수로는 최초

AI 핵심 요약beta
- 오타니 쇼헤이가 8일 MLB 통산 300호 홈런을 쳤다.
- LA 다저스 홈경기서 시즌 20호포를 가운데 담장 넘겼다.
- MLB 300홈런 첫 일본인 됐고 통산 348홈런을 기록했다.
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 미국프로야구 메이저리그(MLB) 최고의 슈퍼스타 LA 다저스의 오타니 쇼헤이가 빅리그 통산 300번째 홈런을 기록했다.
오타니는 8일(한국시간) 미국 캘리포니아주 LA 다저스타디움에서 열린 콜로라도와의 홈경기에서 지명, 1번타자로 출전해 1회 첫 타석에서 가운데 담장을 넘기는 홈런을 터트렸다.
시즌 20호포째를 기록한 오타니는 빅리그 통산 홈런 300개 달성에 성공했다. 오타니는 MLB에서 300홈런을 친 최초의 일본 선수로 남게 됐다. 전체로는 170번째 선수다.
일본프로야구(NPB) 닛폰햄 파이터스에서 다섯 시즌간 홈런 48개 기록한 오타니는 2018년 미국으로 무대를 옮겨 미일 프로통산 홈런을 348개로 늘렸다.
오타니는 2023년 LA 에인절스 유니폼을 입고 홈런 44개를 쳐 아메리칸리그 홈런 1위를 차지했다. 이듬해 다저스로 이적해 54홈런을 기록, 내셔널리그 홈런왕에도 올랐다. 지난해에는 자신의 한 시즌 최다인 55방의 대포를 쏘아올렸다.
football1229@newspim.com