한국타이어, WRC 에스토니아 랠리 완주 지원…고속 비포장 성능 입증

AI 핵심 요약beta
- 한국타이어가 19일 에스토니아 WRC에서 랠리 타이어를 독점 공급했다.
- 에스토니아 랠리는 고속 비포장 18개 스테이지로 타이어 성능이 승부를 가렸다.
- 사미 파야리가 우승했고 한국타이어는 WRC 전 클래스 데이터로 양산 타이어를 개발 중이다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 한국타이어가 레이싱 타이어를 독점 공급하는 '2026 월드 랠리 챔피언십(WRC)' 9라운드 에스토니아 랠리가 19일 현지에서 막을 내렸다.
에스토니아 타르투와 남부 지역에서 열린 이번 대회는 총 18개 스페셜 스테이지, 301.8㎞ 구간으로 진행됐다. 평균 시속 120㎞를 넘나드는 비포장 숲길과 연속 점프, 노면이 급격히 변하는 구간이 이어져 타이어의 접지력과 내구성이 주요 변수로 작용했다.
한국타이어는 전천후 랠리용 타이어 '다이나프로 R213'을 공급했다. 이 제품은 고속 주행과 반복적인 점프에서 발생하는 충격을 흡수하고 거친 노면에서도 안정적인 접지력과 제동 성능을 유지하도록 설계됐다.
대회에서는 토요타 가주 레이싱 월드 랠리 팀의 사미 파야리가 우승을 차지했다. 같은 팀의 올리버 솔베르그와 현대 쉘 모비스 월드 랠리 팀의 아드리안 포모가 각각 2위와 3위에 올랐다.
시즌 10라운드 핀란드 랠리는 30일부터 8월 2일까지 핀란드 이위베스퀼레에서 열린다. 초고속 숲길과 연속 점프 구간이 이어지는 WRC 대표 고속 비포장 대회다.
한국타이어는 WRC 전 클래스에 타이어를 독점 공급하며 극한 주행 환경에서 확보한 데이터를 양산 제품 연구개발에 활용하고 있다.
chanw@newspim.com