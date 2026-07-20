아고스, 코스닥 변경 상장 완료

AI 핵심 요약beta
- 아고스가 20일 코스닥에서 사명 변경 상장을 완료했다
- 9월 1일 자회사 휴먼아고스와 소규모 합병해 안티드론 기술과 사업 역량을 통합할 계획이다
- 안티드론 시장 고성장 전망 속 군사시설 등 핵심 인프라 대상 기술 개발과 국내외 방산 시장 공략을 확대할 방침이다
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올해 9월 휴먼아고스 흡수합병해 안티드론 사업 확대
[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 아고스(구 휴먼테크놀로지)가 20일 코스닥 시장에서 사명 변경에 따른 변경 상장을 완료했다. 종목코드는 기존과 동일하다.
아고스는 기존 휴먼테크놀로지에서 사명을 변경했다. 회사는 드론 탐지·식별·무력화 기술을 중심으로 대드론(안티드론) 방산사업을 확대하고 국내외 방산 시장을 공략할 계획이다.
오는 9월 1일에는 지분 100%를 보유한 자회사 휴먼아고스와 소규모 합병을 진행할 예정이다. 회사는 합병을 통해 안티드론 관련 기술과 사업 역량을 통합한다는 방침이다.
휴먼아고스는 무선주파수(RF) 스캐너와 스마트 재머, 스푸퍼 등을 자체 개발하고 있다. 드론 탐지·추적·대응 장비를 연계한 통합 안티드론 솔루션을 공항과 발전소, 정부청사 등에 공급하고 있다.
회사에 따르면 휴먼아고스는 공공 발주 시장에서 점유율 1위를 기록하고 있다. 다만 구체적인 시장 범위와 점유율 산정 기준은 공개하지 않았다.
시장조사업체 포춘비즈니스인사이트는 글로벌 안티드론 시장 규모가 올해 106억3000만 달러에서 2034년 696억7000만 달러로 연평균 26.5% 성장할 것으로 전망했다. 회사가 제시한 원화 환산액은 각각 약 16조원과 105조원이다.
아고스는 군사시설과 국가 핵심 기반시설, 공항, 발전소 등을 대상으로 관련 기술 개발과 사업 확대를 추진할 계획이다. 해외 방산 시장 진출도 모색한다.
아고스 관계자는 "이번 사명 변경은 안티드론을 중심으로 한 방산사업 강화 의지를 담은 것"이라며 "글로벌 안보 환경에 대응할 수 있는 기술 개발과 사업 확대를 추진하겠다"고 말했다.
dconnect@newspim.com