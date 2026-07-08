"SF 영화 스타일"…현대차 신형 아반떼에 외신 호평

AI 핵심 요약beta
- 현대차가 5일 부산모빌리티쇼에서 공개한 디 올 뉴 아반떼가 해외 매체와 소비자들로부터 큰 관심과 호평을 받았다고 8일 밝혔다.
- 해외 매체들은 SF 영화 스타일 외관과 H-엣지 라이팅·입체 그릴·볼륨감 펜더 등으로 준중형 세단 이상의 존재감을 갖췄다고 평가했다.
- 6인치 디스플레이와 플레오스 커넥트·글레오 AI 등 디지털 사양이 레트로하면서도 미래적인 실내를 구현해 글로벌 준중형 세단 새 기준을 제시했다.
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해외 매체, H-엣지 라이팅·펜더 디자인 등 호평
대형 디스플레이·AI 기반 디지털 경험도 주목
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차의 8세대 아반떼 '디 올 뉴 아반떼'가 부산모빌리티쇼 공개 이후 해외 주요 매체와 소비자들의 관심을 받고 있다. 과감한 외관 디자인과 디지털 경험이 준중형 세단의 상품성을 끌어올렸다는 평가다.
현대차는 지난 5일 폐막한 2026 부산모빌리티쇼에서 세계 최초 공개한 디 올 뉴 아반떼가 해외 자동차 전문매체들로부터 호평을 받고 있다고 8일 밝혔다.
미국 카앤드라이버는 신형 아반떼를 "SF 영화 스타일의 새로운 디자인"이라고 평가했다. 카스쿱은 슈퍼카를 연상시키는 펜더 디자인을 주목했고, 잘롭닉은 "역대 가장 멋진 콤팩트 세단 디자인일지도 모른다"고 전했다.
해외 매체들은 신형 아반떼의 H-엣지 라이팅, 입체적인 그릴, 볼륨감을 강조한 펜더, 낮고 넓은 차체 비례 등이 준중형 세단 이상의 존재감을 만든다고 분석했다.
실내 디자인도 긍정적인 반응을 얻고 있다. 14.6인치 센터 디스플레이와 차세대 인포테인먼트 시스템 '플레오스 커넥트', 생성형 AI 에이전트 '글레오 AI' 등 디지털 사양이 동급 경쟁 차종 대비 돋보인다는 평가다.
온라인 커뮤니티와 유튜브 등에서도 "레트로하면서도 미래적"이라는 반응이 이어졌다. 기본 모델의 디자인 완성도가 높아 향후 고성능 N 모델에 대한 기대감도 커지고 있다.
현대차 관계자는 "디 올 뉴 아반떼는 아트 오브 스틸 디자인 언어를 바탕으로 대담한 조형미와 첨단 디지털 경험을 갖춘 모델"이라며 "글로벌 반응은 아반떼가 준중형 세단 시장에서 새로운 기준을 제시하고 있음을 보여준다"고 말했다.
chanw@newspim.com