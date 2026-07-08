디지털대성 '한우리', 독서교실 거점 지속 확장

AI 핵심 요약beta
- 디지털대성이 8일 한우리 독서교실 거점을 지속 확대했다고 밝혔다
- 독서교실은 4월 605곳에서 6월 635곳으로 늘며 매출·회원 확장에 핵심 역할을 했다
- 한우리는 독서교실을 3년 반 만에 2배로 늘리고 초등 읽기 특화 '몰입독서'로 문해력 교육을 강화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 교육콘텐츠 플랫폼 기업 디지털대성의 초중등 독서교육 브랜드 '한우리'가 독서교실 거점을 지속적으로 확장하고 있다고 8일 밝혔다.
회사는 한우리의 전국 지역센터 수가 4월 초 808곳에서 6월 말 835곳으로 증가했다고 전했다. 이 가운데 독서교실은 같은 기간 605곳에서 635곳으로 30곳 늘며 전체 거점 확대를 주도했다.
회사에 따르면 독서교실 거점 확대는 한우리의 매출과 직결된다. 한우리는 지역센터에 교재를 공급하는 방식으로 매출이 발생하며, 교재 공급량을 늘리려면 회원 수 확대가 필수적이다. 독서교실은 원장이 상주하며 운영과 수업을 담당하는 거점형 모델로, 한 곳에서 여러 회원을 동시에 수용할 수 있다. 신규 거점이 늘어날수록 지역별 학부모 접점과 회원 유입 경로도 함께 확대되는 구조다.
한우리의 독서교실 수는 지난 2022년 12월 말 321곳에서 올해 6월 말 635곳으로 3년 반 만에 약 2배 증가했다. 방문교사 중심 모델이 위축되는 교육 시장 환경 속에서 거점형 모델로 선제적으로 전환한 결과다.
한우리는 지난해 12월 초등 읽기 특화 프로그램 '몰입독서'를 출시했다. 다년간 축적한 독서교육 노하우를 토대로 개발한 초등 읽기 전문 브랜드로, 가정에서 학부모가 직접 챙기기 어려운 초등 읽기교육의 공백을 보완하는 데 초점을 맞췄다. 최근 학생들의 문해력 부족이 사회적 관심사로 떠오르며 학부모들의 주목을 받고 있다.
김희선 대표이사는 "독서교실을 중심으로 한 거점 확장이 학부모들과의 접점을 넓혀 몰입독서 같은 신규 브랜드가 안정적으로 런칭할 수 있었다"며 "전국적인 인프라는 독서교육 콘텐츠와 함께 한우리의 독보적인 경쟁력인만큼 지속적으로 확장할 계획"이라고 밝혔다.
nylee54@newspim.com