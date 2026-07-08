동화약품 노사, 화합 선언…"50년 넘게 무분규 교섭"

AI 핵심 요약beta
- 동화약품 노사는 8일 지속 가능한 성장을 위한 노사화합 선언문을 발표했다.
- 노사는 상호 존중과 열린 소통을 바탕으로 현장 의견을 경영에 반영하며 상생 기업문화를 조성하기로 했다.
- 대화와 타협을 통해 무분규 전통을 잇고 글로벌 사업 확장 등 회사의 새로운 도약에 함께 나서기로 했다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동화약품은 노동조합과 상호 신뢰와 협력을 강화하고 지속 가능한 성장을 추진하기 위한 '노사화합 선언문'을 발표했다고 8일 밝혔다.
이번 선언은 고객 가치를 최우선 과제로 삼고 신뢰와 배려, 소통을 바탕으로 상생과 화합을 이루는 발전적인 노사관계를 구축하기 위해 마련됐다.
노사는 상호 존중과 열린 소통을 핵심 원칙으로 삼고 현장의 의견을 경영에 반영하는 한편, 임직원이 함께 성장하는 기업문화를 조성해 나가기로 했다.
노동조합은 대화와 협력을 통해 회사 성장에 적극 동참하고 노동자와 회사가 함께 발전할 수 있도록 노력하는 한편, 노사 상생 문화를 발전시키기로 했다. 경영진도 노동의 가치를 존중하고 신뢰와 협력을 바탕으로 회사의 성장과 발전을 위해 노력하는 동시에 성과를 함께 나누겠다고 약속했다.
동화약품 노사는 지난해 창업 터에 신사옥을 건립하고 '제3의 창업'을 선포한 이후 글로벌 사업 확장과 사업 다각화에 협력하며 모범적인 노사관계를 이어간다는 계획이다.
동화약품 노동조합은 1975년 창립 이후 50년 넘게 무분규 교섭을 이어오고 있다.
윤인호·유준하 동화약품 대표이사는 "회사의 지속적인 성장은 임직원 모두의 신뢰와 협력에서 출발한다"며 "노동조합과 긴밀히 소통하며 구성원이 자부심과 행복을 느낄 수 있는 일터를 만들어 나가겠다"고 말했다.
이동인 동화약품 노동조합 위원장은 "대화와 타협을 바탕으로 회사와 노동자가 함께 발전하는 노사관계를 구축하겠다"며 "변화와 혁신에 주도적으로 참여해 동화약품의 새로운 도약에 힘을 보태겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com