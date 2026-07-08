빗썸, 뮤지컬 겨울왕국 프리뷰 공연 선예매 단독 오픈

AI 핵심 요약beta
- 빗썸은 8일 회원 대상 뮤지컬 겨울왕국 프리뷰 선예매를 단독 오픈했다고 밝혔다.
- 프리뷰는 8월 9·11·12일 열리며 선예매는 9일부터, 일반 예매는 16일부터 진행되고 회원에겐 상시 10% 할인이 적용된다.
- 이번 선예매는 빗썸나눔 프로젝트의 뮤지컬로 나눔 첫 사업으로, 티켓 수익 일부를 기부하고 향후 다양한 문화 나눔 활동을 확대할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 빗썸은 회원들을 대상으로 뮤지컬 '겨울왕국'의 프리뷰 공연 선예매를 단독으로 오픈한다고 8일 발표했다.
이번 선예매는 회원들에게 특별한 문화 체험을 제공하기 위해 기획됐다. 빗썸 회원은 일반 예매에 앞서 선예매를 통해 자리를 확보할 수 있는 혜택이 주어진다.
뮤지컬 '겨울왕국'은 디즈니의 인기 애니메이션을 무대화한 작품으로, 전 세계적으로 사랑받아온 'Let It Go' 등의 음악과 감동적인 장면들을 화려한 스펙터클로 전달한다.
프리뷰 공연은 8월 9일, 11일, 12일 총 3일 동안 진행되며, 빗썸 회원만을 위한 선예매 기회가 제공된다. 선예매는 9일 오전 11시부터 빗썸 앱 또는 홈페이지에서 회원 인증을 마친 후 이용 가능하며, 일반 예매는 16일 오전 11시부터 클립서비스에서 할 수 있다. 빗썸 회원은 선예매와 일반 예매 모두 10% 할인 혜택이 적용된다.
이번 프로젝트는 사회공헌 캠페인 '빗썸나눔 프로젝트'의 일환으로 '뮤지컬로 나눔' 프로그램의 첫 번째로, 발생한 티켓 수익금의 일부는 도움이 필요한 이웃에게 기부될 예정이다.
빗썸은 '뮤지컬로 나눔'을 출발점으로 '빗썸나눔 프로젝트'를 본격적으로 진행할 계획이다. 앞으로 '나눔' 시리즈를 지속적으로 확대하며 다양한 문화 콘텐츠를 기반으로 사회적 가치를 확산해 나갈 예정이다. 지난해에는 공연, 게임, 스포츠 등 여러 문화 콘텐츠를 지원해 고객의 문화 경험을 늘리고 국내 문화산업 발전에도 기여한 바 있다.
빗썸 관계자는 "이번 '뮤지컬로 나눔' 프로젝트는 회원들이 공연을 즐기며 자연스럽게 나눔에 참여할 수 있도록 기획했다"며 "앞으로도 고객과 함께 사회적 가치를 만드는 다양한 사회공헌 활동을 확대해 나가겠다"고 밝혔다.
dedanhi@newspim.com