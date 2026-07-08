현대무벡스, 위험성평가 우수사례 대상 수상

AI 핵심 요약beta
- 현대무벡스가 7일 일산 킨텍스 대회에서 고용노동부 장관상을 받았다고 8일 밝혔다.
- 중소 규모 건설업 분야에서 위험성평가 우수사례로 최종 1위를 차지했다.
- AI·로봇 기반 스마트 예방 전략과 디지털 안전관리 솔루션 ‘슈퍼 세이프’ 운영으로 중대재해 예방성과를 인정받았다.
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[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 현대무벡스가 지난 7일 일산 킨텍스에서 열린 '2026년 위험성평가 우수사례 발표대회'에서 고용노동부 장관상을 받았다고 8일 밝혔다.
고용노동부와 한국산업안전보건공단이 주최하는 이 대회는 중대재해 예방 우수사례를 발굴·보급하기 위해 매년 개최된다. 올해는 4월부터 업종·규모별 4개 분야로 나눠 심사를 진행했으며, 각 분야 4개사씩 총 16개 사업장이 본선에 참가했다. 현대무벡스는 중·소 규모 건설업 분야에서 최종 1위를 차지했다.
현대무벡스는 스마트 물류와 스크린도어 구축 현장의 위험 요인을 선제적으로 발굴·관리하고 체계적인 안전 활동을 통한 중대재해 예방 성과를 인정받았다. AI·로봇 기반 물류 솔루션 전문기업으로서 지능형 안전보건시스템 운영을 강화하고 스마트 예방을 핵심 전략으로 추진하는 등 안전관리의 디지털 전환에 중점을 뒀다.
현대무벡스는 계열사 현대경제연구원이 개발한 디지털 안전관리 솔루션 '슈퍼 세이프'를 현장에 도입해 운영 중이다. 이 솔루션은 현대무벡스의 현장 안전 노하우와 현대경제연구원의 교육 역량을 결합한 예방 중심의 스마트 안전 체계를 구현한 플랫폼이다.
현대무벡스는 환경(ISO 14001), 안전보건(ISO 45001), 품질(ISO 9001), 부패방지(ISO 37001), 규범준수(ISO 37301) 등 5대 경영시스템 국제표준 인증을 갱신했다. 수주 현장뿐 아니라 스마트 물류 설비 제조 과정에서도 작업 전 위험예지활동, 협력사 합동 안전 점검, 고위험 공정 집중관리, 디지털 기반 안전관리 시스템 등을 통해 안전 수준을 높이고 있다.
y2kid@newspim.com