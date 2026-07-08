에어프레미아, 美 사우스웨스트항공과 인터라인 협약 체결

AI 핵심 요약beta
- 에어프레미아가 8일 사우스웨스트항공과 국내 최초 인터라인 협약을 체결했다
- 미국·북중미 120여개 노선을 LA·샌프란시스코·호놀룰루 환승 거점으로 하나의 항공권으로 이용 가능해졌다
- 7월 말부터 관련 항공권을 여행사와 온라인 채널을 통해 판매한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 에어프레미아가 미국 최대 저비용항공사(LCC) 사우스웨스트항공과 국내 항공사 최초로 인터라인 협약을 체결했다고 8일 밝혔다. 에어프레미아 고객은 사우스웨스트항공이 운항하는 미국과 북중미 120여 개 노선을 하나의 항공권으로 이용할 수 있다.
양사는 LA, 샌프란시스코, 호놀룰루를 주요 환승 거점으로 연계 서비스를 제공한다. 라스베이거스, 시카고, 휴스턴, 피닉스, 덴버, 포틀랜드, 내슈빌 등 한국에서 직항으로 이동하기 어려운 미국 주요 도시 접근성이 높아진다.
다만 미국 입국 규정에 따라 한국에서 출발해 미국 내 다른 도시로 환승하는 승객은 최초 도착 공항에서 수하물을 찾아 세관 검사를 받아야 한다. 반면 미국 국내선에서 에어프레미아 국제선으로 환승하는 경우에는 수하물을 최종 목적지까지 연결할 수 있다.
사우스웨스트항공은 미국 최대 LCC로 미국 전역과 북중미 11개국을 연결하는 운항망을 보유하고 있다. 에어프레미아는 미국 서부 노선을 기반으로 현지 연결성을 강화하고, 사우스웨스트항공은 한국을 포함한 동아시아 시장 접근성을 확대한다.
관련 항공권은 7월 말부터 여행사와 온라인 판매 채널을 통해 판매된다.
yuniya@newspim.com