두나무, 대구 더현대에 업비트 고객 데스크 시범 운영

AI 핵심 요약beta
- 두나무가 8일 대구 더현대 대구 8층에 업비트 고객데스크를 9월23일까지 시범 운영한다고 밝혔다.
- 대구 고객데스크는 업비트 초보자 대상 1대1 상담과 신규 가입 안내를 제공하며 서울 외 지역에서는 첫 운영이다.
- 현장 가입 고객에 비트코인 교환권과 굿즈를 제공하는 이벤트를 진행하고 시범 결과에 따라 고객 접점 확대 방안을 검토할 계획이다.
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고객 데스크 방문 업비트 첫 가입 고객에 1만원 비트코인 교환권
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 두나무는 대구 중구 동성로 더현대 대구 8층 고객서비스 라운지에서 업비트 고객데스크를 9월 23일까지 시범 운영한다고 8일 밝혔다.
이번에 대구에서 선보이는 업비트 고객데스크는 업비트를 처음 이용하거나 사용하는 방법에 대해 궁금한 고객에게 1대1 상담과 신규 가입 안내를 제공할 계획이다. 서울 외 지역에서 고객데스크 운영을 하는 것은 이번이 처음이다.
두나무는 지역 고객과의 접점을 확대하고 보다 나은 상담 서비스를 제공하기 위해 고객데스크를 개설했다. 비대면 서비스에 익숙하지 않은 고객들도 현장에서 쉽게 업비트를 이용할 수 있도록 도와줄 예정이다. 시범 운영 결과에 따라 향후 고객 접점 확대 방안을 마련할 예정이다.
운영 기간인 9월 23일까지 현장 이벤트도 진행된다. 고객데스크에 방문해 업비트에 처음으로 가입한 고객에게는 1만원 상당의 비트코인 교환권이 주어진다. 또한, 신규 가입 고객 중 매월 1명(총 3명)을 추첨해 100만원 상당의 비트코인 교환권을 증정할 예정이다. 방문 고객 선착순 100명에게는 업비트 브랜드 굿즈가 제공된다. 이벤트에 대한 자세한 내용은 업비트 고객센터를 통해 확인할 수 있다.
두나무 관계자는 "지역 고객과의 소통을 확대하기 위해 고객데스크를 마련했다"며 "업비트 이용이 처음이거나 디지털 자산에 궁금증이 있는 고객들이 부담 없이 방문해 서비스를 안내받길 바란다"고 밝혔다.
dedanhi@newspim.com