고민정, 민주 당대표 출마 선언…"청년 미래·국민 일상 지키는 집권여당으로"

AI 핵심 요약beta
- 고민정 의원이 8일 당대표 선거 출마를 선언하며 청년 미래와 국민 일상 보호를 집권여당의 책무라 했다.
- 2030 청년층 이탈과 양극화·불안정 노동을 지적하며 정치가 청년과 국민을 향해야 한다고 했다.
- 낙인·계파 갈등을 넘어 정책 중심 정당으로 혁신하고 부동산·일자리·청년 참여 확대를 통해 모두의 민주당을 만들겠다고 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
청년 당직 할당제·청년미래위원회 제시
[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 고민정 더불어민주당 의원이 8·17 전당대회 당대표 선거 출마를 공식 선언하며 "청년의 미래를 밝히고 국민의 불안한 일상을 지키는 것이 집권여당의 제1 책무"라고 강조했다.
고 의원은 8일 오전 국회에서 기자회견을 열고 "절박한 심정으로 당대표 선거 출마를 결심했다"며 "젊은 민주당, 하나되는 민주당의 길로 이재명 정부의 성공을 이끌겠다"고 밝혔다.
특히 이번 지방선거 결과를 언급하며 "2030 청년 세대가 민주당을 외면했다. 격차를 방치한 기득권 세력이라는 비판을 겸허히 받아들이고 성찰해야 한다"고 목소리를 높였다.
이어 양극화 심화와 불안정한 노동시장, 청년 일자리 문제 등을 지적하며 "성실하게 일해도 안정적인 삶에 도달하기 어려운 현실 속에서 정치가 청년과 국민을 향해야 한다"고 말했다.
고 의원은 당 혁신 방향으로 내부 단합과 외연 확장을 동시에 추진해야 한다고 강조했다. 그는 "낙인찍기와 계파 갈등에서 벗어나 국민 삶의 질을 개선하는 정책 중심 정당으로 거듭나야 한다"고 설명했다.
그러면서 "무가치한 권력투쟁이 아닌 민생과 미래 비전을 중심으로 경쟁해야 한다"고 덧붙였다.
부동산 문제에 대해서는 실용적 접근을 강조하며 주택 공급 확대와 세제 개편 등을 제시했고, 일자리 분야에서는 반도체 산업 호황에 따른 성과를 청년 고용과 미래 투자로 연결하겠다고 밝혔다.
아울러 당의 청년 참여 확대 방안으로 청년 당직 할당제, 청년미래위원회 설치 등을 제안하며 "청년을 단순한 대상이 아닌 당의 주체로 키우겠다"고 강조했다.
고 의원은 "이번 전당대회는 민주당이 국민에게 무엇을 할 수 있는지 증명하는 자리"라며 "청년의 목소리를 듣고 내부 혁신을 통해 '모두의 민주당'으로 나아가겠다"고 다짐했다.
seo00@newspim.com