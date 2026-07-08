KAI, 국내 최초 농림 위성 '차세대중형위성 4호' 발사 성공

AI 핵심 요약beta
- 한국항공우주산업이 7일 차세대중형위성4호를 발사해 궤도진입에 성공했다고 8일 밝혔다
- 차중위성4호는 국내 최초 농림 전용 관측위성으로 한반도 전역을 3번 통과만으로 촬영 가능하다
- 이 위성은 농작물·산림 관측과 재난 대응에 활용되며 KAI는 원스톱 위성 개발 체계를 갖추고 있다
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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 한국항공우주산업(KAI)이 개발한 차세대 중형위성 4호가 7일 미국 캘리포니아 반덴버그 기지에서 발사돼 궤도 진입에 성공했다고 8일 밝혔다.
현지 시간 오전 12시 12분 발사된 차중위성 4호는 오전 3시 5분 노르웨이 스발바르 지상국과의 교신에 성공했다. 위성은 본체 시스템 작동을 확인한 후 초기 운영 과정을 거쳐 2027년 상반기 중 본격적인 임무를 시작할 예정이다.
차중위성 4호는 국내 최초의 농림 전용 관측위성이다. 관측폭 120km, 해상도 5m급의 광역관측 영상 데이터를 바탕으로 농작물 생육·작황 분석, 온실가스 산정, 산림 자원 예측 등 공공 분야의 수요에 대응한다. 산림 훼손과 산불 피해 등을 정밀 관측해 정부의 재난 대응 체계 개선에 활용될 수 있다.
120km급 관측폭으로 한반도 전역을 3번 통과만으로 촬영할 수 있어 관측 주기가 단축되고 정보 갱신도 빨라진다. 그동안 국내에는 농림 분야를 전담하는 관측위성이 없었다.
KAI는 2015년부터 차세대 중형위성 개발사업을 추진해왔다. 1·2호는 국토·해양 관측, 3호는 우주기술 확보와 우주과학 임무를 수행 중이다. 사천 우주센터에는 4톤급 대형 위성과 최대 20기의 초소형 위성을 동시에 설계·제작하고 환경시험까지 수행할 수 있는 원스톱 위성 개발 체계를 갖추고 있다.
yuniya@newspim.com