한전, '포브스 글로벌 2000' 319위…3년 만에 428계단 상승

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글로벌 유틸리티 기업 중 13위로 평가

작년 영업이익 13.5조…경영혁신 성과

[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자 = 한국전력공사(사장 김동철)가 2026년 '포브스 글로벌 2000' 순위에서 종합 319위, 글로벌 유틸리티 기업 중에서는 13위를 기록했다.

에너지 원자재 가격 급등에 따른 재무위기를 겪으며 747위까지 떨어졌던 2023년과 비교하면, 3년 만에 428계단이나 뛰어오른 것이다(아래 그림 참고).

◆ 고강도 경영혁신 재무개선 성과로 이어져

미국 경제전문지 포브스(Forbes)는 매년 전 세계 상장기업의 매출액, 순이익, 자산, 시가총액을 종합 평가해 우수기업 2000개사를 선정하고 있다.

이번 도약의 이면에는 재무개선을 위한 고강도 노력 등 전방위적 혁신이 큰 동력이 됐다는 평가다.

[AI 일러스트=최영수 선임기자] 2026.07.08 dream@newspim.com

한전은 2022년 에너지 원자재 가격 급등 등에 따른 경영 위기 속에서 32.7조원 적자를 기록했다. 하지만, 모든 임직원의 뼈를 깎는 노력으로 2025년 13.5조원 흑자를 달성하며 2022년 대비 영업이익을 46.2조원 개선했다.



특히 2025년 흑자는 요금인상 없이 달성한 사상 최대 규모다. 이 가운데 4.3조원은 시장제도 개선과 비용 절감 등 모든 임직원의 역량을 결집해 자체적으로 이뤄낸 성과다.

이러한 실적은 시장의 긍정적 평가로 이어져, 주가는 역사적 신고가(6만9900원, 1월22일)를 경신하고, 시가총액도 상승했다.

◆ 글로벌 기업 대비 여전히 저평가

하지만, 상위 유틸리티 기업들과 비교하면 시가총액은 여전히 저평가 상태다.

포브스가 발표한 자료에 의하면 한전의 매출액(685억달러), 순이익(61억달러), 자산(1683억달러)은 상위 기업들과 비교해 세계적 수준에 달할 만큼 기초 체력을 입증했으나, 시가총액은 상위 3개 기업 평균인 1503억달러 대비 약 10분의 1 수준인 166억달러에 머물렀다.

시장 환경에 따라 전기요금이 유연하게 조정되는 해외 유틸리티 기업들과 달리, 공공성과 물가 안정을 우선하는 국내 전력시장의 제도적 특수성이 반영된 결과로 보인다. 이러한 구조적 한계 속에서도 한전은 경영 전반의 체질을 개선하는 정면 돌파를 선택하며, 전방위적 혁신을 시행했다.

그 결과, 한전의 혁신은 재무개선을 넘어 에너지 신기술과 해외사업 등 신시장 개척까지 확장되고 있다. 세계 최대 규모 기술 전시회 CES 2026에서 글로벌 유틸리티 최초로 혁신상 5관왕을 석권하며 세계적 수준의 기술력을 인정받았고, 역대 최대 규모 사우디 풍력 사업 수주(1.5GW)를 통해 경쟁력을 입증했다.

또한, 2025년 4.1GW 규모의 재생에너지를 수용하며, 2022년 이후 최대 규모의 연계 실적을 기록하는 등 정부의 재생에너지 확산 정책도 이행하고 있다. 나아가 안정적 전력망 구축을 위한 국가 기간망 적기 확충에 역량을 집중하는 한편, 에너지 효율 서비스 등 미래지향적 사업영역으로도 보폭을 넓혀가고 있다.

김동철 한전 사장은 "이번 순위 상승은 전국 각지에서 '내가 회사의 주인'이라는 마음으로 묵묵히 헌신해 준 전 임직원이 있었기에 가능했던 결과"라며 "이번 성과를 끝이 아닌 새로운 도약을 위한 출발점으로 삼아, 지속적인 경영혁신을 통해 글로벌 최고 에너지 기업으로 도약해 나가겠다"고 밝혔다.

dream@newspim.com