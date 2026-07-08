엘앤케이바이오메드 '팩투스', 월 매출 첫 10억원 돌파

AI 핵심 요약beta
- 엘앤케이바이오메드는 6월 팩투스 월매출 10억원을 달성했다고 8일 밝혔다.
- 미국 대형 병원 네트워크 공급 확대와 피닉스 어린이병원 레퍼런스 확보로 수술 건수가 늘며 최대 실적을 기록했다.
- 팩투스는 특허 기반 흉벽 임플란트 시스템으로 미국 주요 의료기관 임상 적용을 확대해 성장세를 이어가겠다고 했다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 엘앤케이바이오메드는 흉벽 임플란트 의료기기 제품군 '팩투스(Pectus)'가 지난 6월 단일 품목 기준 월 매출 10억원(약 70만달러)을 돌파했다고 8일 밝혔다.
이는 지난해 분기 기준 매출을 한 달 만에 달성한 것으로, 제품 출시 이후 월 기준 최대 실적이다.
이번 실적은 미국 주요 대형 병원 네트워크를 중심으로 공급이 확대되고 수술 건수가 증가한 데 따른 것이다. 특히 미국 피닉스 어린이병원(Phoenix Children's Hospital)에서 제품 레퍼런스를 확보한 것이 판매 확대에 영향을 미쳤다.
피닉스 어린이병원은 미국의 흉벽기형 치료 전문 의료기관으로 관련 의료진 교육 프로그램을 운영하고 있다. 해당 병원에서 팩투스가 채택된 것이 제품의 기술력과 임상 경쟁력을 입증하는 계기가 됐다.
피닉스 어린이병원의 흉벽기형 전문의인 맥마혼(McMahon) 박사가 팩투스를 활용한 수술 후 제품의 사용 편의성과 환자 회복 측면에서 긍정적인 평가를 했으며, 이 같은 평가가 의료진을 중심으로 제품 확산에 도움이 됐다.
팩투스는 흉벽기형 교정술에 사용되는 바(Bar), 커넥터(Connector), 고정장치(Fixation Device) 등으로 구성된 흉벽 임플란트 시스템이다. 바의 중간 삽입 구조와 커넥터, 바 내부 매립형 고정장치 등에 대한 특허를 확보해 수술 편의성과 안정성을 높였다.
미국 주요 의료기관을 중심으로 임상 적용이 확대되고 있으며, 엘앤케이바이오가 기존 척추 사업을 통해 구축한 현지 영업망과 병원 네트워크를 활용해 팩투스 공급도 확대해 나갈 계획이다.
회사 관계자는 "이번 월 매출 10억원 돌파는 제품 기술력이 글로벌 의료시장에서 검증되고 있음을 보여주는 성과"라며 "미국 주요 의료기관을 중심으로 임상 적용을 확대하고 공급망을 강화해 성장세를 이어가겠다"고 말했다.
sykim@newspim.com