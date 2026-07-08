정부, 500MW 규모 태안해상풍력 추진…2030년까지 10GW '속도전'

AI 핵심 요약beta
- 기후에너지환경부가 8일 태안해상풍력 500MW 보급에 나섰다
- 서부발전·뷔나에너지·CIP가 공동개발협약을 맺고 태안해역에 2030년까지 500MW 해상풍력단지를 건설한다
- 정부는 태안권역 1.4GW 투자와 송전망 재활용을 통해 비용 절감·지역경제 활성화, 해상풍력 10.5GW 보급을 추진한다
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올해 국내 해상풍력 보급 실적 700MW 수준
2030년까지 국내전체 해상풍력 10.5GW 목표
[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 정부가 태안해상풍력 사업에 속도를 올려 2030년까지 500메가와트(MW) 보급에 나선다.
기후에너지환경부(장관 김성환)는 서부발전(사장 이정복)이 한국전력 남서울본부에서 뷔나에너지(Vena Energy) 및 코펜하겐인프라스트럭쳐파트너스(CIP)와 태안해상풍력 공동개발협약을 체결했다고 8일 밝혔다.
태안해상풍력 개발사업은 태안군 서측 해상에 2030년 준공을 목표로 500메가와트(MW) 규모의 해상풍력 발전단지를 건설하는 사업이다. 건설 후 가동을 시작하면 연간 약 35만 가구가 사용할 수 있는 분량의 전력을 생산할 수 있을 것으로 예상된다.
이번 공동개발협약에 따른 서부발전의 참여로 태안해상풍력 개발사업은 더욱 추진력을 얻을 것으로 전망된다.
또한 서부발전은 태안해상풍력을 시작으로 태안권역에서 총 1.4기가와트(GW) 규모의 해상풍력 개발사업에 투자해 신규 일자리 창출 등 지역 경제 활성화에 기여한다는 계획이다.
아울러 서부발전이 해상풍력 사업에 참여하면서 폐쇄된 태안화력 1호기의 기존 송전망과 부두도 활용할 수 있게 됐다.
태안화력 1호기가 지난해 말 문을 닫으며 500MW 규모의 송전계통에 여유가 생긴 만큼, 새 송전선로 건설 비용을 줄이고 주민수용성을 높이는 효과가 있을 것으로 보인다.
기후부는 2030년까지 국내 전체 해상풍력 보급 규모를 10.5GW까지 확대를 목표로 하고 있다.
기후부 관계자에 따르면 올해 국내 해상풍력 보급 실적은 700MW 수준이다. 기후부 관계자는 "전남 영광 해역에 조성 중인 낙월 해상풍력이 350MW 규모이고, 올해 중으로 완공될 예정"이라고 설명했다.
김성환 기후부 장관은 "2030년 해상풍력 보급 및 착공 10.5GW 보급 목표를 차질 없이 추진해 관련 산업 생태계 강화, 주민 체감 확대 등을 달성하고자 한다"고 강조했다.
gkdud9387@newspim.com