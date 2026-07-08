"월드컵 역사상 없던 장면"…현대차 아틀라스에 외신 집중

AI 핵심 요약beta
- 현대차그룹은 5일 월드컵 하프타임에 아틀라스를 선보였다
- 글로벌 주요 매체들은 차세대 휴머노이드 기술과 야외 경기장 검증 사례로 평가했다
- 현대차그룹은 로보틱스와 브랜드 비전을 결합해 산업 현장 확장 가능성을 강조했다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 현대자동차그룹의 휴머노이드 로봇 아틀라스가 월드컵 무대에서 선보인 하프타임 퍼포먼스가 글로벌 미디어의 주목을 받고 있다. 단순한 이벤트를 넘어 실제 환경에서 로보틱스 기술의 활용 가능성을 보여준 사례라는 평가다.
현대차그룹에 따르면 보스턴다이나믹스의 휴머노이드 로봇 아틀라스는 5일 미국 뉴저지 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열린 월드컵 16강전 하프타임에 등장해 축구 선수들의 세리머니를 선보이고 심판에게 경기구를 전달했다.
해외 주요 매체들은 이번 퍼포먼스를 비중 있게 보도했다. 포춘은 "월드컵 역사상 한 번도 없었던 일이 벌어졌다"고 평가하며, 아틀라스가 기존 산업용 로봇과 달리 학습을 통해 새로운 환경에 적응하는 차세대 휴머노이드 기술을 보여줬다고 전했다.
블룸버그는 아틀라스가 지난 1월 CES 2026에서 공개된 이후 처음으로 대중 앞에서 시연됐다는 점에 주목했다. 또 야외 경기장이라는 예측하기 어려운 환경에서 로봇 기술을 검증한 사례라고 평가했다.
로이터는 경기장 환경에 맞춘 통신과 보행 안정성 확보 등 기술적 과제를 조명했다. 수만 명의 관중이 모인 경기장에서 별도 무선 통신 체계를 적용하고, 잔디 환경에 맞춘 학습 방식을 통해 안정적인 움직임을 구현했다는 설명이다.
애드위크는 현대차그룹이 월드컵 후원에 그치지 않고 로보틱스 기술과 브랜드 비전을 결합한 글로벌 마케팅 사례를 선보였다고 평가했다.
현대차그룹은 이번 퍼포먼스를 통해 아틀라스가 스포츠와 엔터테인먼트뿐 아니라 제조 현장 등 실제 산업 영역으로 확장될 수 있음을 보여줬다는 입장이다.
chanw@newspim.com