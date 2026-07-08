삼성복지재단, 20일 어린이집·유치원 원장 대상 명상 특강

AI 핵심 요약beta
- 삼성복지재단이 20일 전국 원장 대상 명상특강을 연다
- 특강은 뇌과학·영유아 발달·음악명상 세 세션으로 진행된다
- 참가신청은 8일 오전부터 무료로 받고 유튜브로 생중계한다
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성복지재단이 오는 20일 서울 한남동 삼성아동교육문화센터에서 전국 어린이집·유치원 원장들을 대상으로 명상 특강을 개최한다고 8일 밝혔다.
'명상과 마음근력'을 주제로 진행되는 이번 행사는 지난해 5월 경북 영덕 삼성인력개발원 명상센터에서 개최한 특강에 대한 보육계의 재요청에 따라 기획됐다. 지난해 특강은 현장 참여 신청이 오픈과 동시에 마감됐으며, 유튜브 생중계에 8000명 이상이 접속했다.
행사는 세 개 세션으로 구성된다. 첫 번째는 연세대 김주환 교수가 '마음근력과 내면소통 명상'을 주제로 뇌과학적 관점에서 명상을 통한 회복탄력성 향상 과정을 소개한다. 강남세브란스병원 김은주 교수는 두 번째 세션에서 '아이들의 뇌 발달과 명상의 힘'을 다루며 영유아기 뇌과학적 특성과 명상의 긍정적 효과를 설명한다.
마지막 세션은 '음악과 함께하는 내면소통 명상'으로 김주환 교수와 색소포니스트 브랜든 최가 함께 진행한다. 클래식 색소폰 선율에 맞춰 호흡에 집중하는 프로그램이다.
행사 후에는 리움미술관의 기획전 '다른 공간 안으로: 여성 작가들의 공감각적 환경 1956–1976'을 관람할 수 있다.
참가 신청은 8일 오전 10시부터 삼성복지재단 홈페이지(samsungwelfare.org)에서 무료로 받는다. 20일 특강 당일에는 삼성복지재단 유튜브 라이브를 통해 누구나 실시간 시청이 가능하다.
삼성복지재단은 2022년부터 명사 강연과 문화체험을 결합한 '원장 맞춤형 프리미엄 특강'을 제공해 왔으며, 현재까지 약 2만4000명이 참여했다.
kji01@newspim.com