삼성전자, 22일 런던서 갤럭시 언팩…차세대 폴더블 라인업 공개 예고

AI 핵심 요약beta
- 삼성전자가 22일 영국 런던에서 갤럭시 언팩 2026을 열고 차세대 갤럭시 제품을 공개한다.
- 이번 행사에서 혁신적인 폼팩터와 지능형 기능을 갖춘 갤럭시 폴더블 신제품과 강화된 갤럭시 AI 경험이 선보일 전망이다.
- 갤럭시 언팩 2026은 22일 삼성닷컴·뉴스룸·유튜브 채널에서 온라인 생중계된다.
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 성전자가 오는 22일 영국 런던에서 '갤럭시 언팩 2026(Galaxy Unpacked July 2026)'을 열고 차세대 갤럭시 제품을 공개한다.
삼성전자는 8일 갤럭시 언팩 초대장을 공개하고, 한국시간 22일 오후 10시(현지시간 22일 오후 2시) 영국 런던에서 행사를 개최한다고 밝혔다.
이번 언팩에서는 갤럭시 폴더블 신제품이 공개될 전망이다. 삼성전자는 "트렌드를 창조하며 끊임없이 진보해 온 혁신의 도시 런던에서, 그동안 폴더블 카테고리를 정의해 온 갤럭시의 새로운 라인업이 공개된다"고 설명했다.
삼성전자는 차세대 갤럭시 제품에 혁신적인 폼팩터와 한층 진화한 지능형 기능이 결합된다고 밝혔다. 이를 통해 사용자에게 더욱 개인화되고 최적화된 모바일 경험을 제공하고, AI 시대의 새로운 기준을 세우겠다는 구상이다.
업계에서는 삼성전자가 이번 행사에서 차세대 폴더블폰을 중심으로 갤럭시 AI 경험을 한층 강화할 것으로 보고 있다. 노태문 삼성전자 대표이사 사장도 이날 기고문을 통해 AI 경쟁의 핵심은 모델 성능이 아니라 사용자와 만나는 접점과 사람에 대한 이해에 있다고 강조했다.
갤럭시 언팩 2026은 삼성닷컴과 삼성전자 뉴스룸, 삼성전자 유튜브 채널을 통해 온라인으로 생중계된다.
kji01@newspim.com