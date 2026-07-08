올리브영, 외국인 쇼핑에 AI 도입…8개 국어 상품 추천

AI 핵심 요약beta
- CJ올리브영이 8일 외국인 K뷰티 고객 위해 AI 쇼핑 어시스턴트 도입했다
- AI 쇼핑 어시스턴트와 통역 서비스로 다국어 상품 탐색·상담·결제 지원했다
- 반복 문의 자동화와 데이터 분석으로 매장 운영 효율 높이고 글로벌 K뷰티 허브 목표로 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = CJ올리브영이 증가하는 외국인 K뷰티 수요에 대응해 상품 탐색과 상담을 지원하는 인공지능(AI) 기반 매장 서비스를 도입한다.
올리브영은 외국인 고객 비중이 높고 쇼핑 정보 수요가 많은 복층 매장을 중심으로 'AI 쇼핑 어시스턴트'를 우선 운영하고 있다고 8일 밝혔다. 고객이 키오스크에서 AI 아바타와 실시간으로 대화하며 직원 도움 없이 상품을 찾을 수 있는 서비스다.
AI 쇼핑 어시스턴트는 상품 설명과 재고 조회, 매장 내 상품 위치 안내, 고객의 피부 특성과 선호에 맞춘 상품 추천 등을 8개 언어로 제공한다. 외국인 고객이 언어 장벽 없이 필요한 정보를 확인하고 스스로 쇼핑할 수 있도록 지원한다.
매장 운영 효율도 높인다. 결제 방법이나 부가가치세 환급 등 반복적으로 발생하는 문의는 터치스크린을 통해 확인할 수 있어 직원은 전문 상담과 고객 응대에 집중할 수 있다. 고객 체류 시간과 주요 질문 등을 분석하는 대시보드도 제공해 매장별 수요와 특성에 맞는 운영을 돕는다.
직원과 외국인 고객 간 일대일 상담에는 'AI 통역 서비스'를 활용한다. 2024년 도입한 휴대용 번역기에 AI 기술을 더한 서비스로, 지원 언어를 38개로 확대했다. 외국인 비중이 높은 매장을 시작으로 순차적으로 적용하고 있다.
고객은 직원이 제시한 QR코드를 스캔해 실시간 채팅에 참여하거나 매장 태블릿의 마이크를 통해 음성으로 대화할 수 있다. K뷰티 쇼핑 관련 데이터를 학습해 피부 고민과 화장품 성분, 사용법 등 전문적인 표현도 보다 정확하게 전달하도록 설계됐다.
올리브영은 그동안 외국어 안내와 글로벌 결제, 즉시 세금 환급, 휴대용 번역기 등을 도입해 외국인 고객 편의를 높여왔다. 이번 AI 서비스를 통해 상품 탐색부터 상담과 결제까지 쇼핑 전 과정의 언어 장벽을 낮춘다는 계획이다.
올리브영 관계자는 "글로벌 고객의 쇼핑 편의를 높이기 위해 AI 기반 서비스를 지속적으로 고도화하고 전국 매장으로 확대할 것"이라며 "전 세계 고객이 K뷰티를 가까이서 경험하는 글로벌 K뷰티 허브로 자리매김하겠다"고 말했다.
mkyo@newspim.com