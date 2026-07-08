GS리테일, 현업이 만든 AI 혁신 전사 확산…'AX 현장 사례 공유회'

AI 핵심 요약beta
- GS리테일은 8일 현장 중심 AX 공유회를 열었다고 밝혔다.
- 현업 구성원이 직접 만든 AI 사례를 전사로 확산했다.
- 샌드박스·데이터 빌리지로 공통 자산화에 나섰다.
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[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = GS리테일이 현업 구성원이 직접 발굴한 인공지능(AI) 활용 사례를 전사 조직 역량으로 확산하는 현장 중심 AI 전환(AX)에 속도를 낸다.
8일 GS리테일은 지난 6일 서울 역삼동 GS타워에서 'AX 현장 사례 공유회'를 개최했다고 밝혔다. 행사에는 경영진과 주요 부문 리더 등 약 150명이 온·오프라인으로 참석해 현장 적용 사례와 향후 실행 기반을 공유했다.
이번에 소개된 사례는 회사가 주도한 대규모 프로젝트가 아니라 현업 구성원이 업무 과정에서 발생한 문제를 직접 정의하고 AI와 데이터를 활용해 해결책을 만든 것이 특징이다. GS리테일은 올해 상반기 교육과 코칭, 사내 소모임 등을 통해 구성원의 AI 활용을 지원해왔다.
1부에서는 점포별 영업 활성화를 돕는 '점포 진단 사이트'와 특수 상권 정보 및 주변 환경을 분석하는 '점포 영향 분석 시스템', 매장별 배달 가능 권역을 발굴하는 '퀵커머스 배달 품질 대시보드' 등이 소개됐다. 단순한 문서 작성 등 업무 보조를 넘어 AI와 사내외 데이터를 결합해 실제 영업 현장에서 활용할 수 있는 시스템으로 구현했다.
2부에서는 개인의 AI 활용 결과물을 조직의 공통 자산으로 축적하기 위한 기반이 공개됐다. GS리테일은 구성원이 개발한 결과물을 안전하게 검증하고 공유할 수 있는 '샌드박스'와 AI가 활용할 데이터를 축적하는 '데이터 빌리지', 시스템 일관성과 안정성을 높이는 공통 기술 기준을 마련할 계획이다.
각 조직에서 AX 과제를 발굴하고 실행하는 현장 밀착형 엔지니어인 'FDE' 육성 과정도 추진한다. 교육은 문제 정의와 데이터 활용, 서비스 설계, 구현·배포, 인수인계 등 실제 AX 과제 수행 전 과정을 중심으로 진행한다.
김학민 GS리테일 AI데이터부문장은 "임직원의 AI 활용 경험을 조직의 자산과 경쟁력으로 전환하는 단계"라며 "현업이 AX를 빠르게 실행할 수 있도록 데이터와 시스템, 교육 환경을 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.
mkyo@newspim.com