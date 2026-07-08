대한전선, 450억원 규모 호주 AI 데이터센터 전력망 수주

AI 핵심 요약beta
- 대한전선이 8일 호주 트랜스그리드 AIDC 전력망 구축을 수주했다.
- 수주 규모는 약 450억원으로 AI 데이터센터 전력 인프라 사업이다.
- 대한전선은 오세아니아 실적을 바탕으로 시장 공략을 강화했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 정탁윤 기자 = 대한전선이 호주에서 인공지능(AI) 데이터센터 전력 인프라 구축 사업을 수주하며 시장 공략에 속도를 낸다.
대한전선(대표이사 송종민)은 호주 최대 규모의 송전 전력청인 트랜스그리드(Transgrid)가 발주한 AI 데이터센터(AIDC) 전력망 구축 턴키 프로젝트를 수주했다고 8일 밝혔다. 수주 규모는 약 450억원이다.
대한전선은 호주, 뉴질랜드 등 오세아니아 지역에서 다수의 프로젝트를 수행하며 높은 신뢰도와 경쟁력을 축적해 왔다.
특히 호주에서 상용화된 지중 케이블 중 가장 높은 전압인 500kV급 프로젝트와 시드니의 전력망 확충을 위한 랜드마크 사업인 'Powering Sydney's Future' 330kV 케이블 시스템 구축 프로젝트도 완수했다.
대한전선 관계자는 "AIDC는 안정적인 전력 공급이 필수적인 만큼 높은 수준의 기술력과 프로젝트 수행 경험이 요구된다"며 "이번 수주를 계기로 글로벌 AIDC를 비롯한 고부가가치 전력 인프라 시장 공략을 더욱 강화해 나가겠다"고 밝혔다.
tack@newspim.com