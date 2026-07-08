​티웨이항공, 상반기 중대재해 발생 대응 훈련 실시

AI 핵심 요약beta
- 티웨이항공이 26일 김포공항 훈련센터서 화재대응훈련을 했다.
- 중대재해처벌법에 따른 의무훈련으로 초기진압과 대피를 점검했다.
- 티웨이항공은 피드백을 반영해 안전보건관리체계를 개선할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 티웨이항공이 지난달 26일 김포공항 화물청사 항공훈련센터에서 화재 대응 훈련을 실시했다고 8일 밝혔다.
중대재해처벌법에 따른 의무 훈련으로, 업무 중 발생 가능한 사고에 대비하고 위기상황에서 인명 피해를 최소화하기 위해 마련됐다. 화재 발생을 가정한 시나리오에 따라 초기진압, 비상대피, 부상자 응급처치, 현장보존 및 보고 등을 중심으로 진행했다.
참가 임직원들은 화재 진압, 안전한 피난 유도, 소방구조대 신고, 환자 후송 등 각자의 역할을 수행했다. 실제 상황과 유사한 훈련을 통해 비상대응 절차의 실효성을 검증했다.
훈련 종료 후 김포공항 소방구조대는 비상대응체계에 대한 종합 평가와 피드백을 제공했다. 티웨이항공은 이를 바탕으로 안전보건관리체계 개선에 반영할 계획이다.
회사는 매년 화재, 정비 상황 중 환자 발생, 지게차 사고, 응급조치 및 대피 등 다양한 시나리오로 안전 훈련을 진행하고 있다. 중대재해처벌법 등 관련 법령을 준수하면서 잠재적 위험 요소를 사전에 파악해 개선책을 수립하는 상시적 안전 관리에 주력하고 있다.
yuniya@newspim.com