유원기술, 욕실 환경가전 브랜드 'GREENY' 런칭

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 환기·공조 제어 기술 전문기업 ㈜유원기술이 욕실 환경가전 브랜드 'GREENY'를 런칭하고, 욕실 환경을 365일 관리할 수 있는 올인원 제품 'GREENY 욕실토탈케어'를 선보였다고 밝혔다.

[이미지=유원기술]

GREENY 욕실토탈케어는 욕실온풍기, 전기온풍기, 제습기, 공기청정기, 탈취제 등 욕실에서 각각 따로 사용하던 기능을 하나의 기기로 통합한 욕실 환경가전이다. 온풍, 제습·건조, UV 냄새제거, 공기정화, 핸드·바디·헤어 드라이 기능을 갖춰 계절과 상황에 따라 욕실을 보다 쾌적하게 관리할 수 있도록 설계됐다.

이번 제품은 "365일 욕실 환경을 단 하나의 기기로 토탈케어한다"는 콘셉트를 바탕으로 개발됐다. 겨울철에는 PTC 히팅 기술을 활용한 온풍 기능으로 욕실의 냉기를 줄이고, 샤워 전후 따뜻한 환경을 조성하는 데 도움을 준다. 장마철이나 습도가 높은 계절에는 제습기 역할을 하는 제습·건조 기능으로 욕실 내 습기와 물기를 줄여 결로와 곰팡이 걱정을 덜 수 있다.

욕실에서 자주 발생하는 화장실냄새, 하수구냄새 등 생활 악취 관리 기능도 개선했다. GREENY 욕실토탈케어는 광촉매/UV-a LED 기반 냄새제거 기능과 복합헤파필터를 적용해 탈취와 공기정화를 함께 지원한다. 복합헤파필터는 프리필터, 헤파필터, 활성탄필터 구조로 구성돼 욕실 내 공기를 관리하고 악취 흡착을 돕는다.

또한 센서리스 BLDC 모터를 적용해 욕실처럼 습도가 높은 환경에서도 안정적인 사용을 고려했다. 해당 모터는 고장 위험을 줄이고 저소음 운전을 지원하는 것이 회사 측은 설명했다. 여기에 IPX4 방수 설계, 자동센서 핸드드라이 기능, 직관적인 LED 터치 패널, 무선 리모컨, GREENY 앱 스마트 연동 등 사용 방식을 높이는 요소도 함께 적용됐다.

GREENY 욕실토탈케어는 국내 생산 제품으로, KC 안전인증, Q마크 품질인증, 전자파 인증을 완료했다.

제품은 단품과 풀옵션 구성으로 출시된다. 단품은 본체, 받침 커버, 무선리모컨, 설치 부품 및 사용 설명서 등으로 구성되며, 풀옵션은 여기에 헤어드라이기, 드라이어 거치대, 전선 거치대 등이 포함된다. 색상은 GREENY 욕실토탈케어 기준 화이트, 핑크, 스카이블루로 구성됐으며, 헤어드라이기는 화이트, 핑크, 스카이블루, 다크그레이 색상을 선택할 수 있다.

유원기술 관계자는 "GREENY는 단순한 온풍기나 공기청정기가 아니라 욕실의 온도, 습기, 냄새, 공기질, 드라이 기능까지 함께 관리하는 욕실토탈케어 제품"이라며 "제습기, 욕실온풍기, 공기청정기, 탈취제를 각각 따로 사용하는 번거로움을 줄이고, 하나의 제품으로 사계절 욕실 환경을 관리할 수 있도록 개발했다"고 말했다.

이어 "욕실은 습기와 냄새, 온도 변화가 잦은 공간인 만큼 전문적인 환기·공조 기술이 중요하다"며 "GREENY를 통해 욕실의 기준을 새롭게 제안하고, 가정 내 쾌적한 생활환경 조성에 기여하겠다"고 덧붙였다.

GREENY 욕실토탈케어에 대한 자세한 내용은 유원기술 공식 스마트스토어에서 확인할 수 있다.

whitss@newspim.com