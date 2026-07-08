네이버클라우드-미스트랄AI, 제조 AI 공동 개발 파트너십 체결

AI 핵심 요약beta
- 네이버클라우드와 미스트랄AI가 8일 제조용 소버린 AI 공동개발 파트너십을 체결했다.
- 양사는 엔비디아 생태계 기반으로 글로벌 제조기업 대상 맞춤형 AI 솔루션을 개발·상용화할 계획이다.
- 국내에는 미스트랄AI 엔지니어를 파견해 기술지원하고 유럽 제조 AI 활용사례를 한국 생산현장에 접목한다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 네이버클라우드와 프랑스 AI 기업 미스트랄AI가 제조 산업 분야의 AI 솔루션 공동 개발을 위한 파트너십 계약을 체결했다.
양사는 엔비디아의 '네모트론 연합' 회원사로서 같은 기술 생태계를 공유하고 있다. 미국 중심의 범용 AI가 아닌 유럽과 아시아 제조 현장의 데이터 주권과 산업 특성에 맞춘 소버린 AI 솔루션을 글로벌 제조 기업들에 공급할 계획이다.
미스트랄AI는 에어버스, BMW, ASML 등 유럽 주요 제조 기업들과의 협업을 통해 제조 특화 AI 역량을 보유하고 있다. 네이버클라우드는 안정적인 클라우드 인프라를 제공한다.
양사는 네이버 제2사옥에서 공동 워크숍을 열고 제조 분야 상용화 서비스 출시 계획과 실행 로드맵 수립에 착수했다.
연구진 간 R&D 협업과 기술 교류를 지속하며 산업 현장의 AI 과제를 함께 발굴하고 검증·고도화하는 구조를 구축할 예정이다.
국내 비즈니스도 함께 시작한다. 네이버클라우드 플랫폼을 통해 미스트랄AI의 최신 모델과 플랫폼 등이 공급되며 국내 고객사 현장에는 미스트랄AI의 현장 전담 엔지니어가 직접 파견돼 기술 지원을 담당한다.
미스트랄AI가 유럽 제조 현장에서 축적한 실시간 품질 이상 감지, 부품 선택 최적화 등 활용 사례를 한국 제조 환경에 접목하는 것을 첫 과제로 삼는다.
김유원 네이버클라우드 대표는 "이번 파트너십은 글로벌 시장에서 검증된 미스트랄AI의 제조 특화 기술력과 네이버클라우드의 안정적인 인프라를 결합하는 실질적인 비즈니스 협력"이라며 "국내에서 성공적인 레퍼런스를 구축하고 이를 바탕으로 글로벌 소버린 AI 시장에서 공동 비즈니스 기회를 지속적으로 발굴해 나갈 것"이라고 밝혔다.
제프 순 미스트랄AI APAC 대표는 "네이버클라우드는 제조 AI 비즈니스를 함께 실현할 수 있는 최적의 파트너"라며 "미스트랄AI가 유럽 제조 현장에서 쌓아온 노하우와 네이버클라우드의 탄탄한 인프라를 결합해 한국을 포함한 글로벌 제조 기업들의 AI 전환을 실질적으로 지원하겠다"고 말했다.
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