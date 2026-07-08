위성락 "우크라이나에 1억 달러 지원"…'살상무기 불가' 원칙 고수

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령이 7일 나토 회의에서 우크라이나에 1억달러 포괄적 지원을 약속했다
- 위성락 실장은 인도적 지원 등 비살상 분야 중심으로 우크라이나 지원을 확대하겠다고 밝혔다
- 청와대는 살상무기 지원은 하지 않는다는 기존 방침을 재확인하며 구체 내역은 검토 중이라고 했다
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[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령의 북대서양조약기구(NATO·나토) 정상회의 참석을 수행 중인 위성락 청와대 국가안보실장은 7일(현지시간) "우크라이나에 1억 달러(1300억 원 상당) 규모의 포괄적 지원을 약속하고, 국제 평화와 안보에 관한 우리의 기여 의지를 행동으로 보여줬다"고 밝혔다.
위 실장은 이날 튀르키예 앙카라에서 브리핑을 갖고 "우리는 인도적 지원을 포함해 다양한 경로로 우크라이나를 꾸준히 지원해 왔으며, 이번 1억 달러 공약은 그 연장선에서 우리의 기여를 확대하는 것"이라고 설명했다.
아울러 "하루빨리 참혹한 전쟁이 끝나고 평화로운 일상이 회복될 수 있도록, 대한민국은 글로벌 책임 강국으로서 국제사회와 함께 힘을 계속 보태 나갈 것"이라고 강조했다.
위 실장은 이어 "이번 나토 정상회의 참석 준비 과정과 오늘 가졌던 일정 내내 확인할 수 있었던 것은, 대한민국을 바라보는 나토의 달라진 시선이었다"며 "나토 동맹국들은 이제 우리를 단순한 역외 파트너가 아니라, 자신들의 안보와 산업기반을 함께 튼튼히 할 수 있는 신뢰할 수 있는 협력자로 주목하고 있다"고 전했다.
다만 우크라이나에 살상무기를 지원하지 않는다는 기존의 정부 방침은 그대로 유지된다.
청와대 고위 관계자는 "우크라이나에 대한 지원 입장은 기존과 변함이 없다"며 "우리는 살상무기는 지원하지 않는 입장"이라고 단언했다. 그러면서 "구체적인 지원 내역은 아직 확정하지 않아 계속 검토 중이지만, 살상무기를 제외한 여타 영역에서 지속적인 지원을 해나갈 것"이라고 했다.
the13ook@newspim.com