[핌in부산] '1군 복귀전 결승타' 한태양, 하반기 롯데 반등의 '조커' 될까

AI 핵심 요약beta
- 한태양이 7일 KIA전 복귀해 4타수 2안타를 쳤다
- 결승타와 2득점 1타점으로 롯데 승리에 힘을 보탰다
- 롯데는 한태양 복귀로 내야 선택지가 넓어졌다고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[부산=뉴스핌] 유다연 기자=롯데 한태양이 부상에서 복귀했다. 영양 만점의 활약으로 팀 내야에 선택지도 많아졌다.
롯데가 7일 부산 사직야구장에서 열린 KIA와 2026 KBO리그 경기에서 10-2로 완승을 거뒀다.
이날 1군 엔트리에 등록되자마자 2루수, 7번 타자로 기용된 한태양이 4타수 2안타 1볼넷 2득점 1타점을 기록하면서 팀의 승리를 도왔다.
1회 2사 만루에서 첫 타석을 맞은 한태양은 2루 땅볼을 쳤다. 하지만 혼신의 질주로 1루에서 살았다. 아웃이었던 원심 판정이 번복되면서, 득점은 물론 기회를 이어갈 수 있었다. 한태양의 적시타가 결승타로 기록됐다.
이후 4회에도 첫 타자로 나선 한태양은 8구 승부 끝에 볼넷으로 출루했다. 이후 손성빈의 적시 2루타 때 득점을 기록하기도 했다.
지난달 귀루 중 오른 발목에 염좌가 발생했던 한태양은 치료를 위한 휴식기를 가졌다. 지난 4일 부산에서 열린 LG 2군과 3연전에서 타율 0.556, 5안타(1홈런) 4타점 3득점을 기록했다. 이후 복귀한 1군 경기에서도 절정의 타격감을 뽐냈다.
한태양의 활약이 롯데에 반갑다. 롯데는 지난 6일 최근 타격 부진에 시달리면 나승엽과 윤동희를 1군에서 말소시켰다. 그 공백을 채운 건 한태양과 함께 이날 우익수, 8번타자로 선발출전해 3타수 1안타 2타점 1도루를 기록한 장두성이다.
2군에서도 좋은 활약을 보여줬던 한태양이 그 기회를 잡았다. 개막 전부터 전민재와 함께 주전 키스톤 콤비로 기용할 계획을 세웠다. 전민재 역시 한태양의 역할이 중요하다고 강조했다. 드디어 빛을 발했다.
롯데 김태형 감독은 내야 선택의 폭을 넗힐 수 있게 됐다. 고승민과 나승엽이 각각 2루와 1루 수비에서 아쉬운 모습을 보여줬고, 고민은 컸다. 그런 상황에서 한태양이 복귀해 좋은 모습으 보여줬다.
전반기 막판 돌아와 타격 사이클을 올리고 있는 한태양이 하반기 공수에서 롯데에 활기를 불어넣길 기대하고 있다.
willowdy@newspim.com