부산교육청, 업무지원 프로그램 '펜통' 기능 확대·배포

AI 핵심 요약beta
- 부산시교육청이 8일 교직원 통합업무 프로그램 펜통 업데이트를 배포했다
- 펜통은 교사·행정직 업무 부담을 줄이고 디지털 기반 실무 처리를 지원하는 통합 플랫폼이다
- 이번 업데이트로 펜통 기능은 68개로 늘었고 맞춤형 학습지 제작 펜북 등 신규 기능 13개가 추가됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
교직원 업무 경감 및 교육 집중 지원
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청이 교사와 행정직원이 효율적으로 학교 업무를 수행할 수 있도록 통합 업무 프로그램을 확대 지원한다.
시교육청은 교육정책연구소 AI·데이터연구팀이 자체 개발한 통합 업무지원 프로그램 '펜통(PenTong)'의 기능을 확대한 업데이트 버전을 학교와 소속 기관에 오는 8일 배포한다고 7일 밝혔다.
'펜통'은 부산교육(Pen)을 위한 다양한 업무 지원 기능을 하나의 통(Tong)에 담았다는 뜻의 통합 플랫폼이다. 교사와 행정직원의 업무 부담을 줄이고 디지털 기반 실무 처리를 지원하는 데 목적을 두고 설계됐다.
이번 업데이트에서는 신규 기능 13개를 추가해 총 68개 기능으로 이뤄졌다. AI 코드를 활용해 맞춤형 학습지와 교보재를 제작하는 '펜북(PenBook)'이 핵심 기능으로 추가됐다.
이 외에도 두 개의 한글 파일을 비교해 차이를 정리하는 '한글 신구대조표', 문서 용량을 자동으로 줄여 K-에듀파인 기안 등을 돕는 '한글 용량줄이기' 기능도 포함됐다.
김석준 교육감은 "학교 현장의 목소리를 발 빠르게 반영해 한층 업그레이드된 펜통을 선보이게 됐다"라며 "교직원들이 불필요한 행정 업무에서 벗어나 오롯이 학생 교육에만 집중할 수 있도록, 앞으로도 실효성 있는 에듀테크 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com