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황인엽·이혜리, 15년 만에 다시 만난 첫사랑…'그대에게 드림' 스페셜 포스터 공개

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  • 황인엽과 이혜리가 1일 첫사랑 재회담 드라마 포스터를 공개했다
  • ENA 월화드라마 '그대에게 드림'은 15년 만에 재회한 천재 감독과 생계형 리포터의 꿈·사랑 이야기를 그린다
  • 이 드라마는 13일 밤 10시 첫 방송되며 미완성 영화 '경성연가'를 함께 완성해가는 설렘을 예고했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 황인엽과 이혜리가 15년 만에 다시 만난 첫사랑으로 설렘을 전한다.

ENA 새 월화드라마 '그대에게 드림'은 1일, 15년 만에 재회한 첫사랑 우수빈(황인엽)과 주이재(이혜리)의 찬란한 여정을 담은 스페셜 포스터를 공개했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그대에게 드림 포스터. [사진=KT스튜디오지니] 2026.07.01 moonddo00@newspim.com

'그대에게 드림'은 꿈을 이루고 돌아온 천재 영화감독 우수빈과 꿈을 잊은 채 사는 생계형 리포터 주이재의 재회 후일담을 그린 로맨틱 코미디다. 같은 꿈을 꾸던 시절 미완성으로 남겨진 영화, 그리고 아직 끝나지 않은 사랑을 15년 만에 다시 써 내려가는 이들의 이야기가 유쾌하면서도 설레는 현실 공감을 선사한다. '트리거', '경이로운 소문 1,2' 등을 통해 사랑 받은 유선동 감독이 연출을 맡고, '어느 날 우리 집 현관으로 멸망이 들어왔다' '미스터 션샤인' '도깨비' 집필에 참여한 정은비 작가가 극본을 맡아 기대를 더한다.

앞서 공개된 메인 예고 영상에는 10대 끝자락 영화감독의 꿈을 함께 키워나가던 우수빈과 주이재가 15년 만에 재회해 영화 '경성연가'를 완성하기로 약속하며 궁금증을 유발했다. 주이재를 만나 영화감독의 꿈을 품게 된 우수빈은 천재 영화감독이 되지만, 그에게 꿈을 심어줬던 주이재는 현실의 벽에 막혀 생계형 리포터로 살아간다. 미처 완성하지 못한 '경성연가'를 다시 만들기로 한 두 사람의 재회 로맨스가 기대를 모으는 가운데, 이날 공개된 스페셜 포스터는 아날로그 필름 속에 담긴 우수빈과 주이재의 아름다운 여정이 시선을 사로잡는다.

두 사람이 함께 만들어갈 영화 '경성연가' 촬영장은 밤하늘에 수놓아진 반짝반짝 빛나는 별만큼이나 찬란한 꿈으로 가득 채워져 있다. 감독 우수빈, 감독 주이재가 나란히 적혀 있는 의자에 앉아 손을 맞잡고 같은 곳을 바라보는 모습에서 두 사람이 함께 만들어갈 영화의 명장면이 기대를 모은다. 무전기를 들고 현장을 진두지휘하는 우수빈과 콘티북을 들고 누군가와 의견을 나누는 듯한 주이재, 그리고 헤드폰을 낀 채 서로를 지긋이 바라보는 두 사람에게서 뜨거운 열정이 느껴진다. 15년 만에 재회한 우수빈과 주이재가 다시 써 내려갈 꿈과 사랑이 유쾌한 설렘을 선사할 예정이다.

'그대에게 드림' 제작진은 "꿈과 사랑을 품고 함께 달려나가며 찬란하게 빛났던 우수빈과 주이재가 15년 만에 재회한다"라면서 "미완성으로 남겨졌던 영화를 함께 완성해나가는 여정이 시청자들의 가슴을 다시 뛰게 만들 것"이라고 예고했다.

ENA 새 월화드라마 '그대에게 드림'은 오는 13일 밤 10시 ENA에서 첫 방송되며, KT 지니 TV와 티빙에서도 시청할 수 있다.

moonddo00@newspim.com

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