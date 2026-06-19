황인엽·이혜리, 교복 입고 청춘 소환…'그대에게 드림' 첫사랑 케미

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 황인엽과 이혜리가 청량한 첫사랑 재회 로맨스로 시청자들을 찾는다.

ENA 새 월화드라마 '그대에게 드림'은 19일, 우수빈(황인엽)과 주이재(이혜리)의 청량한 비주얼이 담긴 커플 교복 스틸을 공개했다. 두 사람의 풋풋한 교복 비주얼이 올 여름을 책임질 '청량 로코'를 기대케 한다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그대에게 드림 스틸. [사진=KT스튜디오지니] 2026.06.19 moonddo00@newspim.com

'그대에게 드림'은 꿈을 이루고 돌아온 천재 영화감독 우수빈과 꿈을 잊은 채 사는 생계형 리포터 주이재의 재회 후일담을 그린 로맨틱 코미디다. 같은 꿈을 꾸던 시절 미완성으로 남겨진 영화, 그리고 아직 끝나지 않은 사랑을 15년 만에 다시 써 내려가는 이들의 이야기가 유쾌하면서도 설레는 현실 공감을 선사한다.

베일을 벗을수록 기대감이 고조되는 가운데, 우수빈과 주이재의 15년 전 싱그러운 커플 교복 스틸이 설렘을 불러일으킨다. 가슴이 몽글몽글해지는 첫사랑의 추억을 소환하는 황인엽과 이혜리의 청량한 교복 비주얼이 시선을 사로잡는다. 먼저 카메라만 들어도 행복했던 우수빈과 주이재의 푸르른 청춘이 미소를 유발한다. 피사체를 열심히 담고 있는 주이재, 그런 주이재 곁을 지키며 같은 꿈을 꾸는 우수빈의 모습이 앞으로 펼쳐질 첫사랑 재회 로맨스를 기대케 한다.

이어 상을 받은 주이재와 꽃다발을 건네는 우수빈의 환한 미소가 그 시절 서로에게 꿈과 사랑이었던 시간을 짐작게 한다. 그렇게 같은 꿈을 꾸었던 두 사람이 15년 만에 다시 만나 잊고 있던 꿈을 향해 같이 달려나가는 이야기가 호기심을 자극한다.

황인엽은 과거의 약속을 지키기 위해 첫사랑이자 자신의 진짜 꿈이었던 주이재 곁으로 돌아온 천재 영화감독 우수빈을 연기한다. 우수빈은 부모가 설계해놓은 세상에서만 살다가 10대 끝자락 주이재를 만나 꿈이 생긴 후 알을 깨고 맹렬히 달린 20대를 넘어 마침내 꿈을 이룬 인물이다.

황인엽은 "수빈이 처음으로 느꼈던 사랑의 감정, 그리고 수빈에게 처음으로 꿈을 갖게 해주었던 이재라는 인물에게 돌아가 모든 것을 다시 되찾아주려 하는 과정 속의 이야기가 정말 매력적이었고, 그런 수빈과 이재의 이야기가 아름답게 느껴졌다"라고 '그대에게 드림'을 선택한 이유를 밝혔다. 이어 그는 "세상이 말하는 성공이란 것이 과연 진정한 행복을 가져다 주는지 스스로 질문하게 되는 드라마"라면서 "로맨틱 코미디 장르인 만큼 로맨틱하면서도 코믹한 장면들이 정말 곳곳에 많이 있기 때문에 마음 편히 즐겁게 볼 수 있는 작품"이라고 소개했다.

이혜리는 열정과 실력을 겸비한 생계형 리포터이자, 과거를 후회하며 휘청이는 주이재를 맡았다. 주이재는 꿈 하나로 무서울 게 없었던 10대를 지나, 현실에 벽에 가로막혀 좌절한 20대가 흘러 그저 그런 어른이 돼버린 것 같아 공허를 안고 살다가 다시 꿈을 꾸는 인물이다. 이혜리는 "수빈과 이재 두 사람의 과거와 현재를 오가며 이야기를 풀어가는 방식이 흥미로웠다"라면서 "무엇보다 대본의 초반을 봤을 때 이후 두 사람의 이야기가 어떻게 진행될지 궁금해지기도 했고, 오랜만에 하는 로맨틱 코미디 장르이기도 해서 욕심이 났다"라고 말했다.

ENA 새 월화드라마 '그대에게 드림'은 7월 13일 밤 10시 ENA에서 첫 방송되며, KT 지니 TV와 티빙에서도 시청할 수 있다

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