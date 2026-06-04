황인엽·이혜리, 15년 만에 만난 첫사랑…'그대에게 드림' 대본리딩 공개

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 황인엽과 이혜리가 첫사랑 재회 로맨스로 안방극장에 설렘을 전한다.

오는 7월 13일 첫 방송 예정인 ENA 새 월화드라마 '그대에게 드림'은 꿈을 이루고 돌아온 천재 영화감독 우수빈(황인엽)과 꿈을 잊은 채 사는 생계형 리포터 주이재(이혜리)의 재회 후일담을 그린 로맨틱 코미디다. 같은 꿈을 꾸던 시절 미완성으로 남겨진 영화, 그리고 아직 끝나지 않은 사랑을 15년 만에 다시 써 내려가는 이들의 이야기가 유쾌하면서도 설레는 현실 공감을 선사한다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그대에게 드림 대본 리딩 현장. [사진=KT스튜디오지니] 2026.06.04 moonddo00@newspim.com

'트리거', '경이로운 소문 1,2' 등을 통해 사랑 받은 유선동 감독이 연출을 맡고, '어느 날 우리 집 현관으로 멸망이 들어왔다' '미스터 션샤인' '도깨비' 집필에 참여한 정은비 작가가 극본을 맡아 기대를 더한다. 무엇보다 황인엽, 이혜리, 백성철, 이열음 등 청량한 배우들이 완성할 첫사랑 재회 로맨스에 이목이 집중되고 있다.

그런 가운데 공개된 대본리딩 현장은 설렘주의보를 발령한다. 유선동 감독과 정은비 작가를 비롯해 황인엽, 이혜리, 백성철, 이열음 등 배우들이 함께 한 대본리딩 현장은 유쾌한 웃음과 설렘이 가득했다.

황인엽은 과거의 약속을 지키기 위해 첫사랑 '주이재' 곁으로 돌아온 천재 영화감독 '우수빈'으로 변신해 기대감을 끌어올렸다. 첫 장편영화가 해외 영화제를 휩쓸며 화려하게 데뷔한 그는 자신의 진짜 꿈이었던 주이재를 만나기 위해 한국으로 돌아온다. 황인엽은 부모가 설계해놓은 세상에서만 살던 10대를 지나, 알을 깨고 맹렬히 달린 20대를 넘어 마침내 꿈을 이룬 영화감독 '우수빈'의 다채로운 매력을 섬세하게 풀어내 기대를 더했다.

열정과 실력을 겸비한 생계형 리포터이자, 과거를 후회하며 휘청이는 '주이재'는 이혜리가 맡았다. 주이재는 꿈 하나로 무서울 게 없었던 10대를 지나, 현실의 벽에 가로막혀 좌절한 20대가 흘러 그저 그런 어른이 돼버린 것만 같아 공허를 안고 사는 리포터다. 이혜리는 영화감독을 함께 꿈꾸던 열아홉의 어느 날 떠나버린 우수빈의 소식에 지우고 살았던 꿈을 다시 꾸는 주이재를 특유의 밝은 에너지로 그려냈다.

백성철은 대한민국의 금성무를 꿈꾸는 단역배우 '심유건'으로 완벽히 옷을 갈아입었다. 심유건은 노력은 배신하지 않는다는 믿음으로 고향을 떠나 서울에서 버티고 있는 인물이다. 백성철은 꿈의 유통기한이 1년도 채 남지 않은 현실에 고민하던 중에 우연히 톱배우 오하나의 눈에 띄며 예상치 못한 인연이 시작되는 심유건과 완벽한 싱크로율을 보여주며 몰입도를 끌어올렸다.

미스코리아 출신 배우 엄마 덕에 태어나는 순간부터 스포트라이트를 받아온 거침 없는 성격의 톱배우 '오하나'는 이열음이 책임졌다. 우연히 꿈을 포기하지 않는 '심유건'을 만나 처음으로 스스로를 돌아보기 시작한다. 이열음은 꿈속에서도 스타여야 한다는 엄마의 말을 들어가며 성공했지만, 아이러니하게도 여태껏 꿈을 꿔본 적 없는 오하나를 매력적으로 표현해 기대를 더했다.

'그대에게 드림' 제작진은 "10대 끝자락에 만나 가슴이 몽글몽글해지는 첫사랑을 한 두 사람이 30대에 다시 만나 꿈과 사랑을 함께 이뤄나가는 여정이 설렘과 유쾌함을 선사할 것"이라고 전했다.

ENA 새 월화드라마 '그대에게 드림'은 오는 7월 13일 밤 10시 ENA에서 첫 방송되며, KT 지니 TV와 티빙에서도 시청할 수 있다.

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