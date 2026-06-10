황인엽·이혜리, 꿈도 사랑도 다시 시작…'그대에게 드림' 티저 포스터 공개

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 황인엽과 이혜리가 15년 만에 재회한 첫사랑으로 설렘 가득한 로맨스를 선보인다.



ENA 새 월화드라마 '그대에게 드림'은 10일, 우수빈(황인엽)과 주이재(이혜리)의 설레는 첫사랑 재회 로맨스를 기대케 하는 티저 포스터 2종을 공개했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그대에게 드림 포스터. [사진=KT스튜디오지니] 2026.06.10 moonddo00@newspim.com

'그대에게 드림'은 꿈을 이루고 돌아온 천재 영화감독 우수빈과 꿈을 잊은 채 사는 생계형 리포터 주이재의 재회 후일담을 그린 로맨틱 코미디다. 같은 꿈을 꾸던 시절 미완성으로 남겨진 영화, 그리고 아직 끝나지 않은 사랑을 15년 만에 다시 써 내려가는 이들의 이야기가 유쾌하면서도 설레는 현실 공감을 선사한다.

공개된 티저 포스터는 우수빈과 주이재의 뜨거웠던 2011년 어느 여름날의 '과거'와 15년이 흘러 30대가 된 '현재'가 담겨 있다. 눈부신 햇살과 푸르른 여름 바다를 뒤로 교복을 입은 주이재를 바라보며 환하게 웃는 우수빈, 그런 우수빈의 청량한 미소를 카메라에 고스란히 담는 주이재의 '과거'가 궁금증을 더한다. '그 시절 나는 매일 너를 꿈꾸며 살았다'라는 우수빈과 '그 시절 나는 매일 꿈 속에서 살았다'라는 주이재의 문구처럼 10대 끝자락이었던 두 사람의 꿈과 사랑으로 반짝이는 눈빛이 시선을 사로잡는다.

이어진 '현재' 포스터에서는 첫 장편영화가 해외 영화제를 휩쓸며 화려하게 데뷔한 천재 영화감독 우수빈이 시크한 표정으로 레드카펫에서 스포트라이트를 받고 있다. 반면에 영화감독의 꿈을 뒤로한 채 전국 방방곡곡을 누비는 생계형 리포터 주이재가 과수원을 배경으로 뭔가에 놀란 듯한 표정을 짓고 있어 궁금증을 유발한다. '잊지 못했던 첫사랑과 다시 마주하다'라는 우수빈과 '지우고 살았던 첫사랑이 다시 돌아왔다'라는 주이재의 문구처럼 그 시절 함께 영화감독을 꿈꿨지만 현재는 각자 다른 삶을 살고 있는 우수빈과 주이재의 엇갈린 현실이 앞으로 펼쳐질 첫사랑 재회 로맨스를 기대케 한다.

황인엽은 과거의 약속을 지키기 위해 첫사랑이자 자신의 진짜 꿈이었던 '주이재' 곁으로 돌아온 천재 영화감독 '우수빈'을 연기한다. 우수빈은 부모가 설계해놓은 세상에서만 살다가 10대 끝자락 주이재를 만나 꿈이 생긴 후 알을 깨고 맹렬히 달린 20대를 넘어 마침내 꿈을 이룬 인물이다.

이혜리는 열정과 실력을 겸비한 생계형 리포터이자, 과거를 후회하며 휘청이는 '주이재'를 맡았다. 주이재는 꿈 하나로 무서울 게 없었던 10대를 지나, 현실에 벽에 가로막혀 좌절한 20대가 흘러 그저 그런 어른이 돼버린 것 같아 공허를 안고 살다가 다시 꿈을 꾸는 인물이다.

'그대에게 드림' 제작진은 "같은 곳을 향해 달려나가며 반짝반짝 빛나던 우수빈과 주이재가 15년이 지나 다시 만나 꿈과 사랑을 이뤄나가는 여정이 설렘과 감동을 선사할 것"이라면서 "첫사랑 재회 로맨스로 시청자들의 가슴을 다시 뛰게 만들 황인엽, 이혜리의 시너지를 기대해 달라"고 전했다.

ENA 새 월화드라마 '그대에게 드림'은 오는 7월 13일 밤 10시 ENA에서 첫 방송되며, KT 지니 TV와 티빙에서도 시청할 수 있다.

moonddo00@newspim.com