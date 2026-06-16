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'그대에게 드림' 황인엽, 15년 만에 첫사랑 이혜리와 재회…직진 플러팅 폭발

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  • ENA 드라마 그대에게 드림이 16일 첫 티저를 공개했다
  • 황인엽·이혜리의 15년 만 첫사랑 재회와 온도차를 그렸다
  • 그대에게 드림은 7월 13일 밤 10시 첫 방송한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = '그대에게 드림' 황인엽과 이혜리가 서로 다른 온도의 첫사랑 재회를 예고했다.

ENA 새 월화드라마 '그대에게 드림'은 16일, 15년 만에 만난 첫사랑 우수빈(황인엽)과 주이재(이혜리)의 선명한 온도차가 호기심을 자극하는 '수빈 티저' 영상을 공개했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그대에게 드림 티저 이미지. [사진=KT스튜디오지니] 2026.06.16 moonddo00@newspim.com

'그대에게 드림'은 꿈을 이루고 돌아온 천재 영화감독 우수빈과 꿈을 잊은 채 사는 생계형 리포터 주이재의 재회 후일담을 그린 로맨틱 코미디다. 같은 꿈을 꾸던 시절 미완성으로 남겨진 영화, 그리고 아직 끝나지 않은 사랑을 15년 만에 다시 써 내려가는 이들의 이야기가 유쾌하면서도 설레는 현실 공감을 선사한다.

'트리거', '경이로운 소문 1,2' 등을 통해 사랑 받은 유선동 감독이 연출을 맡고, '어느 날 우리 집 현관으로 멸망이 들어왔다' '미스터 션샤인' '도깨비' 집필에 참여한 정은비 작가가 극본을 맡아 기대를 더한다. 무엇보다 황인엽, 이혜리, 백성철, 이열음 등 배우들이 완성할 청량한 첫사랑 재회 로맨스에 이목이 집중된다.

이날 베일을 벗은 '수빈 티저' 영상은 첫사랑 우수빈과 주이재의 심상치 않은 15년 만의 재회를 예고한다. 꿈도 없이 방황하던 우수빈은 영화감독이 꿈이었던 주이재를 만나 함께 영화를 만들기로 약속한다. 15년의 시간이 흐른 현재, 시상식에서 떠올릴 정도로 언제나 잊지 못했던 첫사랑 주이재를 만나기 위해 다시 한국으로 돌아온 우수빈과 달리 주이재는 "이게 우연이라고?"라면서 냉담하기만 하다. 주이재의 분노의 철벽 치기에도 "남자친구 있어?", "너 보러 왔지", "그 말에 설레도 돼?"라며 아찔한 직진 플러팅을 하는 우수빈은 과거 두 사람에게 무슨 일이 있었는지 궁금증을 유발한다. 무엇보다도 두 사람이 학창시절 함께 써 내려갔던 '경성연가'의 낡은 시나리오를 건네며 "이걸로 영화를 만들까 해. 근데 엔딩이 없잖아. 나랑 같이 하자"라는 우수빈의 깜짝 제안은 이들이 펼쳐갈 재회 로맨스를 더욱 기대케 한다.

황인엽은 과거의 약속을 지키기 위해 첫사랑이자 자신의 진짜 꿈이었던 주이재 곁으로 돌아온 천재 영화감독 우수빈을 연기한다. 우수빈은 부모가 설계해놓은 세상에서만 살다가 10대 끝자락 주이재를 만나 꿈이 생긴 후 알을 깨고 맹렬히 달린 20대를 넘어 마침내 꿈을 이룬 인물이다. 이혜리는 열정과 실력을 겸비한 생계형 리포터이자, 과거를 후회하며 휘청이는 주이재를 맡았다. 주이재는 꿈 하나로 무서울 게 없었던 10대를 지나, 현실에 벽에 가로막혀 좌절한 20대가 흘러 그저 그런 어른이 돼버린 것 같아 공허를 안고 살다가 다시 꿈을 꾸는 인물이다.

ENA 새 월화드라마 '그대에게 드림'은 오는 7월 13일 밤 10시 ENA에서 첫 방송되며, KT 지니 TV와 티빙에서도 시청할 수 있다.

moonddo00@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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