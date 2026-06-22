황인엽·이혜리 "케미 완벽했다"…'그대에게 드림' 첫사랑 로맨스 기대↑

AI 핵심 요약beta
- ENA가 22일 첫사랑 재회 로맨스 스틸 공개했다
- 15년 만에 재회한 감독 우수빈과 리포터 주이재의 설렘을 그린다
- 황인엽·이혜리는 서로의 케미를 극찬하며 기대를 높였다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = '그대에게 드림'이 황인엽과 이혜리의 설레는 첫사랑 재회 로맨스를 예고했다.
ENA 새 월화드라마 '그대에게 드림'은 22일, 첫사랑이었던 우수빈(황인엽)과 주이재(이혜리)가 15년의 세월이 흐른 후 재회한 현재 시점의 커플 투샷을 공개했다. 우수빈과 주이재의 숨소리도 들릴 듯한 밀착 눈맞춤과 설레는 기류가 심박수를 높인다.
'그대에게 드림'은 꿈을 이루고 돌아온 천재 영화감독 우수빈과 꿈을 잊은 채 사는 생계형 리포터 주이재의 재회 후일담을 그린 로맨틱 코미디다. 같은 꿈을 꾸던 시절 미완성으로 남겨진 영화, 그리고 아직 끝나지 않은 사랑을 15년 만에 다시 써 내려가는 이들의 이야기가 유쾌하면서도 설레는 현실 공감을 선사한다.
문을 뒤로 한 채 주이재를 단호하게 내려다보는 우수빈, 그런 우수빈을 바라보며 깜짝 놀란 듯한 주이재의 표정이 궁금증을 유발한다. 숨소리도 들릴 듯한 밀착 눈맞춤에 이어 무슨 일인지 우수빈의 셔츠를 매만지는 주이재, 그런 주이재를 지긋이 바라보는 우수빈의 뜨거운 눈빛이 시선을 사로잡는다. 영화감독의 꿈을 이룬 후 주이재를 만나기 위해 한국에 돌아온 우수빈, 현실의 벽에 막혀 영화감독의 꿈을 이루지 못한 주이재 두 사람의 재회 후일담이 궁금해진다.
우수빈과 주이재의 설레는 관계성을 그려나갈 황인엽, 이혜리의 케미스트리도 기대된다. 황인엽은 "이혜리 배우는 상대가 편안하게 연기할 수 있도록 언제나 즐거운 현장을 만들어주는 분위기 메이커"라면서 "그래서 제가 상상하고 준비했던 것보다 더 풍성하고 입체적으로 표현될 수 있었던 것 같아서 혜리 배우에게 정말 많이 고마웠다"라고 고마운 마음을 전했다. 또한 그는 "이번 작품을 보시면 정말 더 많은 분들이 혜리 배우의 에너제틱한 발랄한 모습, 사랑스러운 모습, 그리고 어디로 튈지 모르는 좌충우돌한 귀여운 매력까지 헤어나올 수 없을 정도로 많은 매력에 더 빠져들게 되시지 않을까 생각한다"라고 덧붙였다.
황인엽과의 케미스트리에 대해 "완벽했다"라고 말하는 이혜리는 "첫 촬영부터 제가 상상했던 수빈의 모습으로 나타나줘서 저 역시도 이재 캐릭터로 빠르게 몰입할 수 있었다"라고 말해 기대를 더했다. 이어 그는 "현장에서도 늘 배려하고 다정한 황인엽 배우 덕분에 끝까지 행복한 촬영을 할 수 있었던 것 같다"라면서 "보시는 분들도 수빈과 이재의 케미스트리를 100% 느끼실 거라고 확신하고 있다"라고 더해 두 사람의 환상의 케미스트리를 기대케 했다.
ENA 새 월화드라마 '그대에게 드림'은 오는 7월 13일 밤 10시 ENA에서 첫 방송되며, KT 지니 TV와 티빙에서도 시청할 수 있다
moonddo00@newspim.com