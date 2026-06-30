LG전자, 온실가스·폐기물 2030년 목표 초과 달성

지난해 온실가스 84.2만 톤, 폐기물 재활용률 97.3%

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = LG전자가 2025-2026년 환경·사회·지배구조(ESG) 성과를 담은 지속가능경영보고서를 발간했다고 30일 밝혔다.

지난해 국내외 사업장에서 배출한 온실가스는 84만2000톤으로 2030년 목표치 87만8000만 톤보다 낮았다. LG전자는 2017년 대비 2030년까지 온실가스 배출량을 54.6% 감축하기로 목표를 정했고, 고효율 설비 도입과 재생전력 전환 등을 진행 중이다.

LG전자 2025-2026 지속가능경영보고서. [사진=LG전자]

제품 사용단계 온실가스 저감도 목표를 초과 달성했다. 지난해 7대 주요제품 사용단계의 원단위 탄소배출량은 2020년 대비 22.5% 감소했다. 과학기반 감축목표 이니셔티브(SBTi) 검증을 받아 2030년까지 이 수치를 20% 감축하겠다는 목표를 설정했다.

자원순환 분야에서도 성과를 거뒀다. 지난해 국내외 사업장 폐기물 재활용률은 97.3%로 2030년 목표치 95%를 초과 달성했다. 국내 전 사업장은 폐기물 매립 제로(ZWTL) 최고 등급인 플래티넘 등급을 획득했다. 지난해 56개국 91개 지역에서 회수한 폐전자제품은 64만 톤이며, 2006년부터 누적 회수량은 565만 톤에 달한다.

제품과 서비스 접근성 개선에도 나섰다. 성별·나이·장애 유무와 관계없이 누구나 편리하게 사용할 수 있도록 돕는 LG 컴포트 키트, 점자패널과 수어 안내 등 접근성 기능을 통합 적용한 키오스크, 시니어 고객용 LG 이지 TV 등을 출시했다. 수어 상담과 시니어 전용 상담 등도 진행 중이다.

지배구조 투명성 강화도 추진했다. 이사회 의장을 대표이사와 분리해 운영하고 있으며, 올해 초 사외이사를 의장으로 선임했다. 올해 보고서에는 인공지능(AI) 기술 확산에 따른 윤리기준과 운영체계를 담은 'AI 책임경영' 항목을 새롭게 포함했다.

LG전자는 글로벌 ESG 평가기관들로부터 높은 평가를 받고 있다. 다우존스 베스트인클래스(DJ BIC) 월드 지수에는 14년 연속 편입됐으며, S&P 글로벌의 기업 지속가능성 평가(CSA)에서는 3년 연속 상위 1%에 선정됐다. MSCI 평가에서는 전년 대비 한 단계 상향된 AA 등급을 받았고, 에코바디스 평가에서도 2년 연속 상위 1%에 해당하는 플래티넘 등급을 획득했다.

kji01@newspim.com