LG전자, 북미 최대 디스플레이 전시회서 'LG 매그니트' 최고상

AI 핵심 요약beta
- LG전자는 22일 북미 인포컴 2026에서 초대형 마이크로LED 사이니지로 상업용 디스플레이 경쟁력을 인정받았다고 밝혔다
- LG 매그니트가 설치·디지털 사이니지 부문 최고제품상과 북미 AV 매체에서 가장 혁신적인 디지털 사이니지 제품으로 선정됐다
- LG전자는 TAA 규격 제품과 비즈니스클라우드 기반 통합 관리 솔루션 등 다양한 상업용 디스플레이 솔루션을 함께 선보였다
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = LG전자가 북미 최대 디스플레이 전시회에서 초대형 마이크로LED 사이니지를 앞세워 상업용 디스플레이 경쟁력을 인정받았다고 22일 밝혔다.
미국 라스베이거스에서 지난 17일(현지시간)부터 사흘간 열린 북미 최대 디스플레이 전시회 '인포컴 2026'에서 LG전자는 초대형·초고화질 마이크로LED 사이니지 'LG 매그니트'를 앞세워 설치 및 디지털 사이니지 부문 '최고 제품상(Best of Show)'을 수상했다.
LG 매그니트는 북미 AV 매체 SCN(systems contractor news)에서 '가장 혁신적인 디지털 사이니지 제품'으로도 선정됐다. 초고화질과 화면 확장성, 설치 편의성이 특징으로 전시장·강당·회의실·프리미엄 매장·방송국·상황실 등 다양한 공간에 활용 가능하다.
LG전자는 이번 전시에서 미팅룸과 상업 공간, 야외 환경 등에 맞춘 디스플레이 솔루션을 제시했다. 미국 정부 고객 수요에 대응하기 위해 미국 무역협정법(TAA) 규격을 충족한 제품도 함께 전시했다.
또 상업용 디스플레이 운영·관리 통합 플랫폼 'LG 비즈니스클라우드'를 활용한 소프트웨어 솔루션도 선보였다. 이 플랫폼은 여러 디스플레이를 한 곳에서 통합 관리할 수 있다.
kji01@newspim.com