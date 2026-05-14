LG전자, 獨 프랑크푸르트 공항에 LED 사이니지 공급

AI 핵심 요약beta
- LG전자가 14일 프랑크푸르트 공항 3터미널에 대형 LED 사이니지를 공급했다고 밝혔다
- 이번 사이니지는 유럽 화재·전자파 기준을 충족하고 넓은 시야각과 높은 화질로 공항 정보·광고 제공에 최적화됐다
- LG전자는 글로벌 공항 대상 디스플레이 공급을 확대하고 초고화질·보안 솔루션으로 상업용 디스플레이 리더십을 강화할 계획이다
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화재 안전성 인증…차별화된 기술 입증
[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = LG전자가 프랑크푸르트 공항을 비롯한 글로벌 주요 공항의 상업용 디스플레이 시장을 공략하고 있다. 사이니지란 발광다이오드(LED)나 액정표시장치(LCD)를 활용한 디스플레이 광고게시판을 의미한다.
LG전자는 독일 프랑크푸르트 공항 3터미널 중앙 마켓 플레이스(Market Place)에 총 115m² 규모의 대형 LED 사이니지 공급을 완료했다고 14일 밝혔다.
4월 말 개항한 프랑크푸르트 공항은 유럽 교통의 핵심 허브로, LG전자는 공항 이용객에게 다양한 정보를 선명하게 제공하는 디스플레이 솔루션을 공급해 여행객들을 맞이하고 있다.
이번에 공급된 LED 사이니지는 안전성을 최우선으로 설계됐다. 화재 발생 시 확산을 늦추는 구조를 적용해 별도의 추가 시공 없이도 안전을 구현했으며 유럽 화재 안전 기준인 'VdS 6024'와 안전·전자파 적합성 규정인 'CE-LVD/EMC'를 충족한다. 또한 넓은 시야각을 통해 다양한 각도에서도 높은 가시성과 화질을 제공하며 광고나 국가 문화 소개 등 콘텐츠 표출에 최적화된 성능을 갖췄다.
안정적인 유지보수 역량 역시 LG전자가 글로벌 공항 시장에서 리더십을 확보한 배경이다. LG전자는 연구개발을 통해 디스플레이 내구성을 지속적으로 높이고 있으며, 공항 이용객의 불편을 최소화하는 신속한 대응 체계를 갖췄다. 이러한 역량을 바탕으로 독일을 비롯한 유럽, 한국, 미국, 아르헨티나, 호주, UAE 등 세계 각지의 주요 공항에 제품을 공급해왔다.
LG전자는 향후 초고화질 사이니지 'LG 매그니트' 등 제품 라인업을 확대하고, 통합 보안 시스템 'LG 쉴드(LG Shield)'를 적용하는 등 제품 보안성도 강화할 방침이다. 설치부터 운영, 유지보수까지 고객 맞춤형 솔루션을 고도화하여 글로벌 상업용 디스플레이 시장에서의 지위를 더욱 공고히 한다는 계획이다.
민동선 LG전자 MS사업본부 ID사업부장은 "공항을 비롯해 안정적인 운영과 유지보수가 중요한 공간에 특화된 맞춤형 솔루션으로 글로벌 상업용 디스플레이 시장에서 리더십을 공고히 할 것"이라고 말했다.
aykim@newspim.com