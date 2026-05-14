정교유착 합수본, '당원가입 의혹' 신천지 2인자 첫 피의자 조사

AI 핵심 요약beta
- 검·경 합동수사본부가 14일 고동안 전 총무를 정당법 위반 피의자로 첫 소환 조사했다
- 고 전 총무는 2017∼2024년 신천지 2인자로서 신도 4600명 국민의힘 책임당원 가입을 강제한 혐의를 받는다
- 합수본은 이만희 총회장 지시·불법 정치자금 여부와 자금 횡령 혐의를 캐고 이후 이 총회장 조사도 검토 중이다
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4600명 상당 국힘 책임당원 가입 강제한 혐의
[서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 정교유착 비리 의혹을 수사 중인 검·경 합동수사본부(합수본)가 신천지 2인자였던 고동안 전 총무를 피의자 신분으로 첫 소환했다.
14일 법조계에 따르면 합수본은 이날 오전 10시께부터 고 전 총무를 정당법 위반 혐의로 조사 중이다. 앞서 합수본은 지난 2월 고 전 총무를 참고인 신분으로 불러 조사했다.
고 전 총무는 2017∼2024년 동안 신천지 2인자로 지내면서 2021년 국민의힘 20대 대선 경선과 2024년 국민의힘 22대 총선 경선 결과에 영향을 미치기 위해 신도들에게 국민의힘 책임당원 가입을 강제한 혐의를 받는다.
합수본은 고 전 총무를 상대로 이만희 총회장 지시로 당원 가입이 이뤄졌는지, 불법 정치자금 등 당원 가입 대가가 오간 사실이 있는지 등을 확인할 것으로 보인다.
고 전 총무는 신천지 교단 자금을 횡령한 혐의도 받고 있다.
앞서 합수본은 신천지 총회 본부와 국민의힘 당사 등을 압수수색해 신도 명단과 당원 명부 등을 들여다봤다. 당시 합수본은 2021년께 신천지 신도 약 4600명이 국민의힘 책임당원으로 가입한 정황을 포착한 것으로 알려졌다.
고 전 총무에 대한 조사가 마무리되면 이 총회장에 대한 조사도 이어질 것으로 보인다.
yek105@newspim.com