대한전선, 1만톤급 포설선 '스칸디 커넥터' 추가 확보

AI 핵심 요약beta
- 대한전선이 14일 1만톤급 해저케이블 포설선 스칸디 커넥터호를 인수했다
- 이번 투자는 팔로스호와 투트랙 CLV 체계를 구축해 해상풍력부터 장거리 HVDC까지 시공 역량을 확보한 것이다
- 대한전선은 수직계열화·턴키 경쟁력을 강화해 해외 선박 의존도를 줄이고 국내 전력망 안정성과 에너지 안보에 기여할 계획이다
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해저케이블 설계부터 시공까지 전과정 수행
[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 대한전선이 1만 톤급 해저케이블 전용 포설선(CLV) 스칸디 커넥터호를 인수하며 해저케이블 시공 경쟁력을 대폭 강화한다. 이번 선박 확보로 대한전선은 기존 팔로스호와 함께 두 척의 CLV를 운용하는 투트랙 체계를 구축해 해상풍력 내부망부터 장거리 초고압직류송전(HVDC) 전력망까지 전 영역을 아우르는 시공 역량을 갖추게 됐다.
대한전선은 1만 톤급 해저케이블 전용 포설선 '스칸디 커넥터'호를 인수한다고 14일 밝혔다.
이번에 도입하는 스칸디 커넥터호는 한 번에 7000톤의 해저케이블을 선적할 수 있는 고사양 선박이다. 네덜란드 특수선 기업 다멘이 설계했으며 그동안 글로벌 기업 DOF Group이 운용하며 유럽 등지에서 27개 프로젝트, 총 1300km의 포설 실적을 쌓아 시공 안전성과 역량을 검증받았다.
해당 선박은 선박위치정밀제어시스템(DP2)을 갖춰 악천후에도 정밀한 위치 유지가 가능하다. 또한 대형 캐로셀과 텐셔너 등 포설 전용 설비를 탑재해 장거리 계통 연계 및 단거리 HVDC 시공에 최적화됐다. 평저형 선체 구조로 수심이 낮고 조류가 강한 국내 연안에서도 안정적인 작업이 가능하며, 자체 동력으로 12노트 속도 운항이 가능해 예인선이 필요한 CLB 대비 작업 효율이 높다.
대한전선은 이번 투자로 해저케이블 설계·생산부터 운송·시공까지 이어지는 수직계열화 체계를 고도화했다. 자회사인 대한오션웍스와의 시너지를 통해 턴키 경쟁력을 확보하고 프로젝트 대응력을 확대할 방침이다. 특히 글로벌 해상풍력 확대에 따른 포설선 수급 불균형에 선제적으로 대응하고, 해외 선박 의존도를 낮춰 국내 전력망 사업의 안정성과 에너지 안보에 기여할 것으로 보인다.
대한전선은 이날 기존 선주인 DOF와 매매 계약을 체결했으며 선박은 오는 8월 국내에 인도될 예정이다. 향후 자체 선대 운용과 용선 등을 통해 추가 사업 기회를 넓혀갈 계획이다.
대한전선 관계자는 "CLV 추가 확보를 통해 해상풍력 프로젝트뿐 아니라 장거리 계통 연계까지 동시에 수행할 수 있는 시공 체계를 갖추게 됐다"며, "팔로스와 스칸디 커넥터를 기반으로 국내외 다양한 해저케이블 사업을 안정적으로 수행하며 글로벌 시장에서 경쟁력을 지속 강화해 나가겠다"고 밝혔다.
한편, HVDC는 발전소에서 생산된 교류(AC)를 고압 직류(DC)로 변환해 장거리로 송전한 뒤 수전지에서 다시 교류로 변환해 공급하는 전력전송 방식을 의미한다. 교류에 비해 선로 손실이 적고, 주파수·위상 제약이 없어 이종 계통 연계에 유리하다는 점이 장점이다.
aykim@newspim.com