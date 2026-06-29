LG전자, 청년 대상 실무교육 프로그램 신설

AI 핵심 요약beta
- LG전자가 29일 취업준비생 대상 실무교육 프로그램을 신설했다
- 스마트팩토리·AI·디지털마케팅 3개 트랙으로 비수도권 청년을 1기부터 모집한다
- 참가자는 8월부터 11주간 합숙·통학 교육을 받고 무료로 실무 프로젝트와 취업지원 혜택을 받는다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = LG전자가 취업 준비 청년을 위한 실무형 교육 프로그램 'Let's Grow with LG전자'를 신설했다고 29일 밝혔다. 고용노동부와 산업통상부가 추진하는 'K-뉴딜 아카데미' 사업의 일환으로, 스마트팩토리·인공지능(AI)·디지털마케팅 등 미래 산업 분야의 실무 역량을 갖춘 인재 양성을 목표로 한다.
교육은 3개 트랙으로 운영된다. 스마트팩토리 트랙은 제조 공정, 자동화 시스템, 설비 운영, 생산 데이터 활용 등을 다룬다. AI 트랙에서는 데이터 기반으로 문제를 정의하고 해결하는 과정을 통해 업무 프로세스를 경험할 수 있다. 디지털마케팅 트랙은 콘텐츠 기획, SNS 채널 운영, 온라인 광고 집행, 성과 분석 등 데이터 분석 기반 마케팅 실무를 중심으로 구성됐다.
프로그램은 부산, 대구, 대전 등 비수도권 지역에서 운영한다. 만 15세 이상 34세 이하 취업 준비 청년이면 누구나 지원 가능하다. 1기 참가자는 이달 26일부터 다음 달 13일까지 모집하며, 서류 심사와 인터뷰를 거쳐 선발할 계획이다.
선발된 인원은 8월부터 11주간 교육을 받는다. 각 지역 교육장에서의 통학형 과정과 경기도 평택시 LG디지털파크 내 러닝센터에서의 합숙 과정을 통해 기업 문화와 업무 방식을 직접 경험하게 된다. 2기 교육생은 11월부터 교육을 받을 예정이다.
참가자들은 교육비 부담 없이 참여할 수 있으며, 실무 프로젝트와 취업 준비 프로그램, 포트폴리오 작성 지원 등을 받는다.
kji01@newspim.com