교육부, 자기주도 학습센터 52곳 추가 선정…전국 100곳으로 확대

학교 내 29곳·학교 밖 23곳 신규 선정

10월부터 순차 운영…EBS·AI 학습 지원

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부는 '2026년 자기주도 학습센터 공모 결과' 전국 11개 시도에서 52개 기관을 최종 선정했다고 30일 밝혔다.

자기주도 학습센터는 중·고등학생이 사교육 없이 스스로 공부할 수 있도록 학습 공간과 교육 프로그램을 제공하는 공교육 기반 학습 지원 사업이다. 학습 여건이 상대적으로 부족한 지방 중소도시와 학교 밖 학습 지원이 필요한 지역을 중심으로 운영된다.

교육부 전경. [사진=교육부]

올해 공모에는 전국 11개 시도교육청에서 56개 기관이 신청했다. 교육부는 심사를 거쳐 학교 내 센터 29개 학교 밖 센터 23개 등 총 52개를 선정했다. 지난해 선정된 48개 센터를 포함하면 올해 전국 자기주도 학습센터는 100개로 늘어난다.

시도별 신규 선정 규모는 울산과 경기 각 9개 경북 8개 서울 7개 부산과 충남 각 4개 전남과 경남 각 3개 인천과 제주 각 2개 대구 1개다. 서울에서는 구일고 누원고 광양고 동일여고 염광고 당곡고 보성여고 등 7개교가 선정됐다.

신규 센터는 운영 상담과 준비 절차를 거쳐 오는 10월부터 순차적으로 문을 연다. 학교 내 센터는 해당 학교 재학생이나 인근 학교 학생을 대상으로 운영된다. 학교 밖 센터는 지역에 거주하는 중·고등학생 중 희망자를 자체 기준에 따라 선발한다.

센터에는 학습 관리자 역할을 하는 코디네이터가 배치된다. 코디네이터는 학생별 학습계획 수립과 학습 상황 점검 진로·진학 정보 제공 등을 지원한다. EBS 강의와 교재 인공지능(AI) 기반 학습 지원 서비스도 활용된다. 학생 수준 진단과 진도 관리 맞춤형 콘텐츠 추천 등이 이뤄진다.

교육부는 지난해 선정돼 운영 중인 센터에서 지역 교육여건 개선 효과가 나타나고 있다고 설명했다. 경북 예천의 청소년 둥지배움터는 지역 내 학습 기반이 조성되면서 초등학교 졸업생 9명 전원이 같은 지역 중학교로 진학하는 성과가 있었다. 경기 포천 소흘 두런두런 센터에서는 일부 학생의 수학과 영어 성적이 60~70점대에서 90점대로 오르는 사례도 확인됐다.

교육부는 앞으로 교육청 지방자치단체와 협력해 센터 운영을 지원하고 우수 사례를 확산할 계획이다.

장홍재 교육부 학교정책실장은 "자기주도 학습센터는 학생들이 스스로 공부하는 힘을 기를 수 있도록 지원하는 공교육 기반 학습 지원 사업"이라며 "전국의 100개 센터를 통해 더 많은 학생들이 안정적인 학습공간과 양질의 학습 지원 서비스를 받을 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

jane94@newspim.com