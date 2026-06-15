교육부, 이주배경학생 밀집학교 교류 행사 개최…현장 중심 지원 방안 모색

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전국 관리자·교사 200여 명 참여, 우수사례 공유

학생 4% '이주배경'…맞춤형 지원 정책 강화 논의

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 교육부와 국가평생교육진흥원은 이달 16일 서울 용산 전쟁기념관 내 피스앤파크컨벤션에서 '2026학년도 상반기 이주배경학생 교육 지원 교류 행사'를 개최한다고 15일 밝혔다.

이번 행사에는 이주배경학생이 다수 재학 중인 초·중·고등학교 관리자와 교사, 시도교육청 관계자 등 약 200명이 참석해 현장의 경험과 우수사례를 공유하고 효과적인 교육과정 운영 방안을 논의할 예정이다.

교육부 전경. [사진=교육부]

최근 초·중·고 재학 중인 이주배경학생 수는 20만명을 넘어 전체 학생의 약 4%를 차지하고 있으며 다양한 언어와 문화적 배경을 가진 학생들이 함께 교육을 받는 학교도 지속적으로 증가하고 있다.

이에 교육부는 이번 교류 행사를 통해 현장 중심의 협력망을 구축하고 이주배경학생을 위한 실효성 있는 교육 지원 방안을 모색한다는 방침이다.

주요 프로그램으로는 이주배경학생 교육지원 정책 안내를 비롯해 교육과정 운영 우수 사례 공유, 지역별 협력 기관 및 활용 가능한 서비스 소개, 학교 간 상호 교류 등이 진행된다.

우수사례로는 충남 A중학교의 '통합성장지원 프로그램'이 소개된다. 해당 프로그램은 이주배경학생의 언어, 학습, 정서, 진로 역량 향상을 통합적으로 지원하는 것이 특징이다.

경기 B초등학교는 한국어 능력 수준에 따라 3~4단계로 학급을 편성하는 '교과적응형 이동식 수업'을 운영하고 있으며 인천 C초등학교는 학생 간 관계 개선과 상호문화 이해를 중심으로 한 '어울림 교육' 사례를 공유할 예정이다.

한편, 이주배경학생 밀집학교는 재학생 100명 이상 학교 중 이주배경학생 비율이 30% 이상인 학교를 의미하며 2025년 기준 전국에 총 123개교가 해당된다.

노진영 교육부 학생지원국장은 "여러 문화적 배경과 언어를 가진 학생들이 한 교실에서 함께 배우는 학교가 늘어남에 따라 학교 현장에서 필요로 하는 지원 방안도 점차 다양해지고 있다"며 "학교 현장과 긴밀히 소통하면서 다름이 어울림이 되는 교실을 만들기 위한 맞춤형 교육 정책을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

hyeng0@newspim.com