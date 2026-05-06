교육부, 교사연구회·공모전으로 학교예술교육 키운다

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교육부·시도교육청, 연구회 12팀·우수학교 18교 발굴

성과공유회·학교예술교육포털 통해 우수사례 확산

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 교육부와 시도교육청이 교사연구회와 공모전을 통해 학교예술교육 활성화에 나선다.

교육부와 17개 시도교육청은 학교예술교육 활성화를 위해 이달 18일까지 학교예술교육 교사연구회를 모집하고 연말까지 학교예술교육 우수사례 공모전을 운영한다고 6일 밝혔다.

교육부 전경. [사진=교육부]

이번 사업은 국정과제인 '학교 문화예술 및 체육교육 활성화'의 일환으로 전국 단위 교사연구회 12팀을 선정해 연구 활동을 지원하고 초·중등 우수 학교(18교)와 우수수업 교원(12명 또는 팀)을 발굴해 확산하는 것을 목표로 한다.

학교예술교육 교사연구회는 서로 다른 시도교육청 소속의 초·중등 교사들이 연합해 예술교육 개선 방안을 연구하는 교원 공동체로 예술교육 개선 계획과 연구 활동 계획 등을 담은 제안서를 토대로 심사를 거쳐 선정된다.

선정된 연구회는 올해 6월부터 12월까지 학교 예술교육 운영에 활용할 수 있는 교육콘텐츠와 수업 자료를 개발하게 되며 연구 성과가 우수한 2개 연구회에는 교육부 장관상이 수여된다.

교육부는 이와 함께 '2026년 학교예술교육 공모전'을 열어 학교 현장에서 추진되는 다양한 예술교육 프로그램과 수업 우수사례를 공모한다.

공모전은 5월 안내를 시작으로 10월까지 각 학교가 자체 예술교육·수업을 운영한 뒤 10월 12~23일 응모를 받아 11월 심사를 거쳐 우수 학교와 우수수업 교원을 선정한다.

교사연구회와 공모전 성과는 12월 학교예술교육 성과공유회를 통해 전국에 공유되고 관련 연구 결과물과 자료는 내년 1월 학교예술교육포털에 탑재돼 학교 현장에서 손쉽게 활용할 수 있도록 지원된다.

최교진 교육부 장관은 "예술교육의 질을 높이려는 선생님들의 자발적인 노력이 학교 예술교육을 더욱 풍성하게 한다"며 "학교예술교육 교사연구회와 공모전 개최를 통해 지역·학교의 특색을 살린 다채로운 예술교육을 구현하고 학생들이 학교생활 속에서 예술을 누리며 예술 감수성을 기를 수 있도록 적극 지원하겠다"라고 밝혔다.

hyeng0@newspim.com