대학생이 가르치는 AI…교육부, 초중고 1대 1 '멘토링 수업' 지원

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72개 대학 참여, 1000명 멘토 선발…7월 말 본격 운영

프로젝트형 교육 확대…장학금 지급으로 참여 유도

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 교육부와 한국장학재단은 초·중·고 학생의 인공지능(AI) 역량 강화를 위해 '대학생 청소년 인공지능(AI) 교육지원 사업'을 본격 추진한다고 밝혔다.

이번 사업은 대학생 멘토가 초·중·고 학생 멘티와 연계해 AI 체험형 학습을 지원하는 것으로 올해 처음 도입된 현장 중심 교육 모델이다.

대학생 멘토 모집 포스터. [사진=교육부]

교육부는 참여 희망 대학 공모를 통해 72개 대학을 선정했으며 시도교육청 및 학교 수요를 반영해 오는 7월 말부터 본격 운영에 들어갈 예정이다.

멘토로 참여하는 대학생은 대학별 기준에 따라 AI 활용 역량을 갖춘 1000명을 선발하며 활동 시간당 1만8000원의 장학금이 지급된다.

참여를 희망하는 대학생은 소속 대학의 사업 참여 여부를 확인한 뒤 대학 내 관련 부서 안내에 따라 신청하면 된다.

교육은 AI 이해와 도구 활용, 정보 탐색, 문제 해결, 진로 탐색, 디지털 윤리 등을 포함한 프로젝트형 활동으로 구성된다.

프로그램은 돌봄교실, 방과후학교, 동아리 활동 등과 연계되며, 방학 기간에는 캠프형 집중 프로그램으로도 운영된다.

교육부는 안정적인 사업 운영을 위해 청소년 발달 수준과 학교 여건을 반영한 표준 프로그램을 마련하고 멘토 대상 사전연수도 의무적으로 실시할 계획이다.

이해숙 교육부 고등평생정책실장은 대학생 멘토를 통해 초중고 학생들이 인공지능(AI)을 더욱 친숙하게 느끼고, 인공지능(AI)을 올바르게 이해하며 책임 있게 활용하는 역량을 키우길 기대한다"며 "교육부는 한국장학재단·시도교육청·참여 대학·학교 현장과 긴밀히 협력해 대학생 청소년 인공지능(AI) 교육지원이 현장에서 내실 있게 운영되도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.

hyeng0@newspim.com