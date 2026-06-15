최교진 교육부 장관, 시도교육감 당선인 첫 간담회…교육현안 논의

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교권 보호·지방교육재정 등 주요 교육 현안 논의

교육부·시도교육청·국교위 협력 체계 강화 모색

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 최교진 교육부 장관이 15일 세종에서 전국 시도교육감 당선인들과 첫 공식 간담회를 갖고 교육 현안에 대한 협력 방안을 논의한다.

교육부는 최교진 장관이 이날 세종 코트야드 바이 메리어트 호텔에서 제9회 전국동시지방선거(6월 3일)에서 당선된 16개 시도교육감 당선인과 국가교육위원장과 함께 간담회를 개최한다고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 최교진 교육부 장관이 9일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 '10대 청소년 자살예방 범정부 추진 대책'을 발표하고 있다.2026.06.09 gdlee@newspim.com

이번 자리는 최 장관과 교육감 당선인들이 처음으로 대면하는 공식 일정이다.

간담회는 새로 선출된 교육감 당선인들을 축하하고 교육부와 시도교육청, 국가교육위원회 간 소통과 협력 체계를 강화하기 위해 마련됐다.

이날 회의에서는 교원의 교육활동 보호 및 교권 강화, 지방교육재정교부금 운영, 교육부와 시도교육청 간 협력 체계 구축 등 주요 교육 현안에 대한 의견을 공유할 예정이다.

최교진 장관은 "새로 임기를 시작하는 제11대 대한민국교육감협의회 회장을 비롯한 모든 당선인들께 축하의 말씀을 전한다"며 "교육계가 당면한 과제를 해결하기 위해 교육부와 16개 시도교육청, 국가교육위원회가 긴밀하게 공조하겠다"고 밝힐 예정이다.

hyeng0@newspim.com